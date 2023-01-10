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  4. 6 çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulundu! 59 yaşındaki sapık Yılmaz Kuyugöz'e rekor ceza

6 çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulundu! 59 yaşındaki sapık Yılmaz Kuyugöz'e rekor ceza

10.01.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 59 yaşındaki Yılmaz Kuyugöz'ün 6 çocuğa 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. 400 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar açıklandı. Kuyugöz'e 260 yıl hapis cezası verildi. Davada yargılanan Arife Pulat'a ise 3 çocuğun cinsel istismara uğrarken yardım etme suçundan 9 yıl ceza verilirken, mahkeme Pulat'ın tutuklanması talebini reddetti.

6 çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulundu! 59 yaşındaki sapık Yılmaz Kuyugöz'e rekor ceza

Ankara'da 6 çocuğun cinsel istimara uğraması davasında karar açıklandı. Yıllarca 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan Yılmaz Kuyugöz, dosyada bulunan görüntülerde uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirterek, masum olduğunu söyledi. 400 yıl hapisle yargılanan Kuyugöz 260 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan Arife Pulat'a ise cinsel istismara yataklık suçundan 9 yıl ceza verildi.

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Yılmaz Kuyugöz ve Arife Pulat

"KİMSEYE SÖYLEME, ZAMANLA ALIŞIRSIN"

Olay, mağdurlardan H.D.'nin, 2020 yılında üvey babasının yaklaşık 10 yıldır kendisini istismar ettiği yönündeki şikayetiyle ortaya çıktı. H.D., anne ve babasının ayrıldığını, annesinin işe giderken kendisine bakması için Arife Pulat'a bıraktığını, Arife Pulat ile birlikte yaşayan Yılmaz Kuyugöz'ün istismarının bu dönemde başladığını söyledi. H.D., annesinin bir süre sonra sanıkla evlendiğini ve Polatlı ilçesindeki köye taşındıklarını, tehdit ve şantajla istismarını sürdüren Yılmaz Kuyugöz'ün yazın evlerine gelen Arife Pulat'ın 2 yeğeni ile komşuları olan 2 çocuğa da 10 yıl boyunca istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Sanığın, annesi ile resmi nikahla, Pulat ile de dini nikahla evli olduğunu söyleyen H.D., Arife Pulat'ın da olup biten her şeyden haberi olduğunu ve kendisine, "Kimseye söyleme, zamanla alışırsın" dediğini ileri sürdü.

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Şikayet sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yusuf Kuyugöz tutuklanırken, Arife Pulat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTİSMARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen CD'lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı. Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu tutuklu sanık Yusuf Kuyugöz hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak,' 'tehdit’ gibi suçlardan 400 yıla kadar; Arife Pulat hakkında ise bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; sanıklar, mahkeme heyeti ve avukatlar hazır bulundu. Edinilen bilgiye göre, iddia makamı mütalaasında, Kuyugöz hakkında 6 çocuk için cinsel istismar suçundan diğer sanık Arife Pulat hakkında ise 3 çocuğun cinsel istismara uğrarken yardım etme suçundan ceza vererek tutuklanmasını talep etti. Pulat hakkında 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuklama talebini ise reddetti.

'MASUM' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hakkında 400 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Yılmaz Kuyugöz, dosyada bulunan görüntülerde uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirterek, masum olduğunu söyledi. Sanık hakkında 1'i üvey çocuğu, 3'ü birlikte yaşadığı Arife Pulat'ın yeğeni, 2'si komşularının çocuğu toplam 6 çocuk için ayrı ayrı, 'nitelikli cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve müstehcen yayınları kayıt altına alma' suçlarından toplam 260 yıl hapis cezası verildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ankara

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