6 gün suda kalan iPhone X bir mucizeye imza attı!

Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'tan beri IP6X seviyesinde suya karşı dayanıklılık sunuyor. Ancak Apple burada bir noktanın altını özellikle çiziyor; 'iPhone'lar su geçirmez değil, sadece birkaç metreye kadar suya dayanabilirler.'' Apple her ne kadar böyle diyor olsa da, Regal Lady adlı bir gemide başa gelenler neredeyse bunun tam aksini iddia ediyor.

İPHONE X'İNİ DENİZE DÜŞÜRDÜ

Ben Schofield, Regal Lady adlı bir müze gemisinde denizci olarak görev yapıyor. Kendisi bir akıllı telefon almak istediğinde ise tercihini iPhone X'ten yana kullandı. The Sun'ın haberine göre, iPhone X ile mutlu mesut geçinen Schofield, bir aksilik sonucu iPhone X'ini 15 metrelik derinliğe sahip limanda düşürdü. Schofield ise donup kalmadı ve hemen harekete geçti. Telefonu bulmak için suyu didik etti ancak iPhone X'ten hiçbir eser yoktu. Ta ki 6 gün sonraya kadar.

GELGİTLER SONRASI HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

iPhone X'i bulamayan Schofield ve denizci arkadaşlarının aklına gelgitler geldi. Gelgitler sonucu telefonun karaya vurma ihtimali vardı. Ve bu ihtimal tahmin edeceğiniz üzere gerçekleşti. 6 gün sonra iPhone X karadaki kumlara saplanmış bir şekilde bulundu. Telefonu denize düşerken şok geçirmeyen Schofield, telefonunu açtığında ise hayatının şokunu yaşadı.