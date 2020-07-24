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6 gün suda kalan iPhone X bir mucizeye imza attı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2020 16:47 | Son Güncelleme

iPhone X suya dayanıklılık konusunda rüştünü tekrar ispatladı. Ben Schofield adındaki bir denizci, iPhone X'ini denize düşürdü. 6 gün denizde kalan iPhone X, çıkartıldığında ise çalışmaya başladı.

6 gün suda kalan iPhone X bir mucizeye imza attı!

Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'tan beri IP6X seviyesinde suya karşı dayanıklılık sunuyor. Ancak Apple burada bir noktanın altını özellikle çiziyor; 'iPhone'lar su geçirmez değil, sadece birkaç metreye kadar suya dayanabilirler.'' Apple her ne kadar böyle diyor olsa da, Regal Lady adlı bir gemide başa gelenler neredeyse bunun tam aksini iddia ediyor.

İPHONE X'İNİ DENİZE DÜŞÜRDÜ

Ben Schofield, Regal Lady adlı bir müze gemisinde denizci olarak görev yapıyor. Kendisi bir akıllı telefon almak istediğinde ise tercihini iPhone X'ten yana kullandı. The Sun'ın haberine göre, iPhone X ile mutlu mesut geçinen Schofield, bir aksilik sonucu iPhone X'ini 15 metrelik derinliğe sahip limanda düşürdü. Schofield ise donup kalmadı ve hemen harekete geçti. Telefonu bulmak için suyu didik etti ancak iPhone X'ten hiçbir eser yoktu. Ta ki 6 gün sonraya kadar.

GELGİTLER SONRASI HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

iPhone X'i bulamayan Schofield ve denizci arkadaşlarının aklına gelgitler geldi. Gelgitler sonucu telefonun karaya vurma ihtimali vardı. Ve bu ihtimal tahmin edeceğiniz üzere gerçekleşti. 6 gün sonra iPhone X karadaki kumlara saplanmış bir şekilde bulundu. Telefonu denize düşerken şok geçirmeyen Schofield, telefonunu açtığında ise hayatının şokunu yaşadı.

APPLE YETKİLİLERİ BİLE İNANMADI

Schofield, iPhone X'in üzerindeki kumları temizledikten sonra telefonunu açabildi. Yani 6 gün deniz suyunda kalan telefon, sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Hatta telefonun yüzde 3 şarjı bile vardı. Schofield başından geçen bu olayları Apple yetkililerine bildirdi ancak Apple yetkilileri bile ilk başta ona inanmakta zorlandı. Bu tam anlamıyla bir mucizeydi.

iPhone X suya dayanıklılık

HERKES BU KADAR ŞANSLI OLMAYABİLİR

Her iOS telefon iPhone X kadar şanslı olmayabilir. Bu yüzden siz siz olun telefonunuzu belirtilen çerçeveler dışında suya sokmak gibi çılgınca bir deneye kalkışmayın. Zira, Apple'ın iddiası iPhone X'in IP67 derecesinde suya dayanıklılık sunduğu yönünde. Bu da 1 metreye kadar 30 dakika boyunca suya dayanacağını gösteriyor. Ancak suyun tuzlu olması veya diğer etkenler telefonunuzla sonsuza dek vedalaşmanıza neden olabilir.

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