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  4. 6 gündür aranıyordu! 16 yaşındaki Emirhan'ın ortaya çıkan son görüntüsünün ardından acı haber geldi

6 gündür aranıyordu! 16 yaşındaki Emirhan'ın ortaya çıkan son görüntüsünün ardından acı haber geldi

11.07.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Bala ilçesinde 6 gün önce kaybolan ve günlerdir aranan 16 yaşındaki Emirhan Taşatan’dan acı haber geldi. 5 Temmuz’da bindiği otobüsten inerken son görüntüsü otobüs kamerasına yansıyan Emirhan’ın cansız bedenine araçtan indiği bölgeden 5 km uzaklıktaki baraj göletinde bulundu.

6 gündür aranıyordu! 16 yaşındaki Emirhan'ın ortaya çıkan son görüntüsünün ardından acı haber geldi

Ankara'da 6 gündür kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Emirhan Taşatan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde restoran işleten babası Özkan Taşatan'a yaz tatilinde yardım eden 10'uncu sınıf öğrencisi Emirhan, geçen hafta annesi Kıymet Taşatan'ı görmek için Bala ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'ne gitti. Annesini gördükten sonra babasının yanına dönmek için 5 Temmuz sabahı evden ayrılarak otobüse binen Emirhan, 32 kilometre sonra Beynam Mahallesi'nde otobüsten indi. Araçtan inerken otobüs kamerasına yansıyan Emirhan'dan daha sonra haber alınamadı.

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BARAJ GÖLETİNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ailenin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Emirhan'ın araçtan indiği bölgeden 5 kilometre uzaktaki Tohumlu Mahallesi baraj göletinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen cenazenin Emirhan Taşatan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emirhan'ın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Aydoğan Mahallesi'nde toprağa verilecek. (DHA)

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