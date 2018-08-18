HABER

6 kişinin yaralandığı kavga kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 10:08 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, komşu iki aile arasında çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

6 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, komşu iki aile arasında çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, salı gecesi Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede birbirine komşu olan Aslan ve Genç ailesinin fertleri arasında, sokağa araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavga, mahallelinin ihbarıyla gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgada hafif yaralanan 6 kişi, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Mahalledeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedilen kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

6 kişinin yaralandığı kavga kamerada6 kişinin yaralandığı kavga kamerada

PARTNERFırtına gibi estiler!Fırtına gibi estiler!
Jandarmadan kurban bayram öncesi sahte para operasyonuJandarmadan kurban bayram öncesi sahte para operasyonu
Adana'da 17.5 kilo sentetik esrar ele geçirildiAdana'da 17.5 kilo sentetik esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.