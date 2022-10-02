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6’lı masa ikinci turun ilk görüşmesine başladı! İşte masadaki konular

02.10.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan oluşan 6’lı Masa, Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde ikinci turun ilk görüşmesine başladı. İşte masadaki konular...

6’lı masa ikinci turun ilk görüşmesine başladı! İşte masadaki konular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan oluşan "6’lı Masa", CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde toplandı. İkinci turun ilk görüşmesi saat 14.00 itibarıyla başladı.

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ADAY İSMİ BEKLENMİYOR

Toplantıda herhangi bir cumhurbaşkanı adayı isminin gündeme gelmesi beklenmiyor. Ancak aday belirleme yönteminin ele alınabileceği ifade ediliyor. Toplantıda, gelecek yıl yapılacak seçimlerin kazanılması halinde ülke yönetiminde gözetilecek temel ilkelerin ele alınması bekleniyor.

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YOL HARİTASI BELİRLENECEK

6 liderin gündemindeki bir diğer önemli başlıksa geçiş sürecinin yol haritası. Liderler, seçim sonrası ’güçlendirilmiş parlamenter sistem’e dönüş sürecinin adımlarını masada konuşacak. Toplantıda geçiş sürecinin yol haritasının netleşeceği, sığınmacılar, ekonomi ve seçim güvenliği komisyonlarının çalışmalarında gelinen son durumun da ele alınması bekleniyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
6'lı masa
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