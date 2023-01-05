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  4. 6'lı masa toplanıyor! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

6'lı masa toplanıyor! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

05.01.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6'lı masa bugün 10'uncu kez bir araya geliyor. Masanın en sıcak gündem maddesini Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu oluşturuyor. Toplantı öncesi DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'dan 'adaylık' açıklaması gelirken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugün Altılı Masa'da adaylık konusu açılır" dedi.

6'lı masa toplanıyor! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

Seçimlere adım adım yaklaşılırken 6'lı masanın kimi aday göstereceği merak ediliyor. DEVA Partisi Genel Merkezi’nde toplanan Altılı Masa, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun geçirdiği operasyon nedeniyle ertelenen toplantısını bugün düzenleyecek. 10'uncu buluşma Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğindeki yapılacak.

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"BU KONU MUTLAKA AÇILIR"

Bugünkü toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 6'lı masada ortak aday konusunu açacağı belirtildi. Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Karamollaoğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bu konu mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye’nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz. Altılı masadan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir. Biz ‘İlle de genel başkanlardan biri olsun’ demedik. Ama ‘genel başkanlar olamaz’ da denmedi. Mühim olan, seçilme şansı yüksek bir aday olmalı."

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI: ŞANSI YÜKSEK

Çoklu aday ihtimaline sıcak bakmadığı belirten Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili daha önce 'Şansı yüksek' açıklaması hakkında ”Anketler öyle gösteriyor. Anketlerde ileri sürülen diğer arkadaşlar da Tayyip Bey'in önünde gözüküyor. Kılıçdaroğlu da önde. Fakat bu konular hiç görüşülmediği için olur mu olmaz mı tarzında değerlendirme yapmayı doğru bulmadım” dedi.

BABACAN'DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Millet İttifakı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken bir isimden daha adaylık açıklaması gelmişti. Katıldığı canlı yayın programında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "6'lı Masa böyle bir mutabakata varırsa hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok" diye konuşmuştu.

Babacan'dan adaylık açıklaması Babacan'dan adaylık açıklaması

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Temel Karamollaoğlu 6'lı masa saadet partisi

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