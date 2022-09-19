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6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Ahmet Davutoğlu canlı yayında tarih vererek cevapladı

19.09.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve önemli açıklamalar yapıyor. Davutoğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan, başvuruların başladığı ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sosyal Konut Projesi ile ilgili düşünceleri de soruldu. Davutoğlu, soruya sosyal medyada çok konuşulan bir tweetle cevap verdi. Öte yandan 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının neden açıklanmadığı ve ne zaman açıklanacağına ilişkin görüşlerini paylaştı.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Ahmet Davutoğlu canlı yayında tarih vererek cevapladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Habertürk erkanlarındaki Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Davutoğlu, canlı yayında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Davutoğlu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladı ve çok sayıda vatandaşın başvuruda bulunduğu ucuz sosyal konut projesiyle ilgili düşüncelerini de belirtti. Diğer yandan Davutoğlu, siyaset gündeminin en önemli konularından bir tanesi olan 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili görüşlerini de paylaştı. Davutoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını neden açıklamadığı ve ne zaman açıklayacağı sorularına yanıt verdi. İşte detaylar...

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Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

SOSYAL KONUT PROJESİ

16 bin liranın altında kazanana dar gelirli dediler. Demek ki hükümet 16 bin liranın altında olanları dar gelirli olarak tanımlıyor. O zaman dar gelirliler, bu konutları bu şartları nasıl alacaklar? 3,5 milyon müracaat olmuş. Geçmişte verilen sözler yerine getirilmemiş.

Bunun seçim yatırımı olduğunu herkes biliyor, halk da bunun farkında. Halk 'bir şekilde başvurayım, sonra bakarım' diyor. Halk o kadar biçare ki, her yere olta atıyor.

Sosyal medyada vardı; "Vatandaş hem Green Card'a hem TOKİ'ye başvuruyor."

İşte sosyal medyada çok konuşulan o tweet:

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İstanbul'a bu kadar büyük konut yükü nereye yapılacak? İstanbul nereye doğru genişleyecek?

İmar rantını ortadan kaldırmadan dar gelirliye rahat yok.

6’LI MASA ADAYINI NEDEN AÇIKLAMIYOR?

Bir an önce 'Cumhurbaşkanı adayınızı açıklayın' diyor. Bizim amacımız temelin sağlam atılması. Kişisel tartışma değil hiçbir lider. Daha bu 6'lı masa oluşalı 8-9 ay oldu. Genel başkanlar kendi tabanlarına 'gerilime, paniğe gerek yok' mesajını verdi.

"YÜZDE 1'LİK OYLARINA RAĞMEN 6'LI MASADA ÇOK FAZLA SESLERİ ÇIKIYOR" DİYENLERE YANIT

Bunu reddederim. Bizim oyumuzun yüzde 1 olduğuna dair bir bilgi mi var, biz seçime mi girdik. Sultanbeyli'ye bakmalarını isterim. Oyumuz yüzde 1 değil, kimse küçük parti muamelesi yapamaz.

6'LI MASANIN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılbaşından önce aday ismi zikredilmez ama altyapısı kurulur. Burada en önemli şey 'ben' değil 'biz' dememiz. O masadan aday çıkması halinde partisiyle olan ilişkisini kesmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki seçim için hırslı olmayan birinin olması geçiş sürecini kolaylaştıracaktır. Bu benim kanaatim, partimizin kanaati. 6'lı Masa'da konuşulmuş değil. 6'lı Masa'dan birisi olacaksa, dışarıdan da olacaksa siyasi kimliğinden arınarak geçiş sürecini yönetmesidir. Farklı kesimlerden oy verecek olan kitleler 'Bu bir süre sonra kendisi için çalışır' kanaatine varabilirler. 'Ben geçiş sürecini yöneteceğim, siyasi ikbal için bunu yapmayacağım' demesi kolaylaştırır.

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