6 maddede yüzey temizlik havlularının olmazsa olmazları

1. Yüzey temizlik havlularında büyüklük önemli bir avantaj!

Temizlik yaparken kullanılan yüzey temizlik havluları ne kadar büyük olursa temizlik o kadar verimli olur. Bu yüzden daha etkili bir temizlik için temizlik havlularını olabildiğince geniş olanlar arasından seçmelisiniz. Büyük bir yüzey temizlik havlusu ile çok daha az zamanda çok daha fazla alanı temizleyebilirsiniz.

2. Artık her şeyin doğal içerikli olmasına dikkat ediliyor.

Doğal içerikli ürünler tüm dünyada artık daha fazla tercih ediliyor. Herkes alacağı tüm ürünlerin önce içeriklerini kontrol ediyor. Çevreyi ve kendi sağlığını korumak isteyenler için temiz içerik her şey demek. Bu temizlik ürünleri için de böyle. Yüzey temizlik havlusu seçerken de doğal içerik çok önemli. Her yeri sileceğiniz bu temizlik havlularının doğal içerikli olanlarını tercih ederek kimyasallardan korunabilirsiniz.

3. Yüzey temizlik havlusunu ne kadar çok kullanırsanız o kadar avantajlı oluyor.

Temizlik yaparken sürekli çöpe atmak yerine tekrar yıkanabilen yüzey temizlik havlularını kullanmak çok daha iyi olmaz mı? Bizce olur, çünkü tek seferlik ürünler hem bütçeye hem doğaya zarar veriyor. Bu yüzden tekrar tekrar kullanılabilen yüzey temizlik havluları çok daha fazla tercih ediliyor. Yıkadıktan sonra birkaç kere kullanabildiğiniz bu temizlik havlularını seçerek hem bütçeniz hem doğa için en doğrusunu yapabilirsiniz.

4. Aldığımız temizlik ürünlerinin doğada çözünmesi çevre için büyük bir fark yaratıyor!

Temizlik yaparken birçok ürün kullanılıyor, bu ürünler eğer doğada çözünmüyorsa o zaman çevreye çok zarar veriyoruz demektir. Tek kullanımlık yüzey temizlik havluları yerine süreklilik sağlayan ürünlere yönelerek çevreyi korumak mümkün. Doğada çözünebilen yüzey temizlik havlularına yönelirsek hep beraber çevre için iyi bir şey yapabiliriz.

5. Yüzey temizlik havlularından beklenen tabii ki sildikten sonra leke bırakmaması!

Bir yüzey temizlik havlusundan herkesin beklentisi silinen yerde leke bırakmaması. Leke bırakan bir temizlik havlusu ile sildiğinizde tekrar kurulamak için ekstra bir beze ve zamana ihtiyacınız oluyor. Ama leke bırakmayan bir yüzey temizlik havlunuz varsa tek seferde silip geçebiliyorsunuz.

6. Ve son olarak temizlik ürünün özellikleri yanında temizlik ürünleri üreten markanın da bir özelliği var.

Temizlik ürünleri üreten markanın sürekli kendini geliştirmesi ve yenilikçi olması onu diğer markalardan ayırıyor. Ar-Ge çalışmalarına önem veren ve ürünlerini sürekli geliştiren markanın ürünleri çok daha güvenli ve kullanılabilir oluyor.

Sleepy, Çoklu Kullanılabilir Bio Çözünür yüzey temizlik havlusu serisiyle yeni bir çığır daha açıyor.

Sleepy’nin yeni yüzey temizlik havlusu serisi, yoğun tüketime bağlı çevre kirliliğini azaltma hedefiyle tekrar yıkanıp kullanma özelliğine de sahip. Micro Pin teknolojisiyle üretilen kumaş, kirleri içerisine kolayca aldığı gibi kullanıldıktan sonra yıkandığında üzerindeki kiri çok su kullanmadan kolayca bırakıyor, hızlıca kuruyor ve koku yapmıyor. Özel ölçüye sahip Sleepy Bio Çözünür serisi, katlaya katlaya dört yüzeyi de kullanılabiliyor. Bu sayede tek havluyla daha çok alan temizleniyor, tüketim azaldığı için atık sayısı da azalıyor.