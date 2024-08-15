KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. 6 maddede yüzey temizlik havlularının olmazsa olmazları

    6 maddede yüzey temizlik havlularının olmazsa olmazları

    15.08.2024 16:22
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yüzey temizlik havlusu alırken nelere dikkat etmeliyim diye düşünenlerdenseniz size yüzey temizlik havlularının olmazsa olmazlarını listeledik. Gelin bunlar nelermiş birlikte bakalım...

    6 maddede yüzey temizlik havlularının olmazsa olmazları

    1. Yüzey temizlik havlularında büyüklük önemli bir avantaj!

    2

    Temizlik yaparken kullanılan yüzey temizlik havluları ne kadar büyük olursa temizlik o kadar verimli olur. Bu yüzden daha etkili bir temizlik için temizlik havlularını olabildiğince geniş olanlar arasından seçmelisiniz. Büyük bir yüzey temizlik havlusu ile çok daha az zamanda çok daha fazla alanı temizleyebilirsiniz.

    2. Artık her şeyin doğal içerikli olmasına dikkat ediliyor.

    3

    Doğal içerikli ürünler tüm dünyada artık daha fazla tercih ediliyor. Herkes alacağı tüm ürünlerin önce içeriklerini kontrol ediyor. Çevreyi ve kendi sağlığını korumak isteyenler için temiz içerik her şey demek. Bu temizlik ürünleri için de böyle. Yüzey temizlik havlusu seçerken de doğal içerik çok önemli. Her yeri sileceğiniz bu temizlik havlularının doğal içerikli olanlarını tercih ederek kimyasallardan korunabilirsiniz.

    3. Yüzey temizlik havlusunu ne kadar çok kullanırsanız o kadar avantajlı oluyor.

    4

    Temizlik yaparken sürekli çöpe atmak yerine tekrar yıkanabilen yüzey temizlik havlularını kullanmak çok daha iyi olmaz mı? Bizce olur, çünkü tek seferlik ürünler hem bütçeye hem doğaya zarar veriyor. Bu yüzden tekrar tekrar kullanılabilen yüzey temizlik havluları çok daha fazla tercih ediliyor. Yıkadıktan sonra birkaç kere kullanabildiğiniz bu temizlik havlularını seçerek hem bütçeniz hem doğa için en doğrusunu yapabilirsiniz.

    4. Aldığımız temizlik ürünlerinin doğada çözünmesi çevre için büyük bir fark yaratıyor!

    5

    Temizlik yaparken birçok ürün kullanılıyor, bu ürünler eğer doğada çözünmüyorsa o zaman çevreye çok zarar veriyoruz demektir. Tek kullanımlık yüzey temizlik havluları yerine süreklilik sağlayan ürünlere yönelerek çevreyi korumak mümkün. Doğada çözünebilen yüzey temizlik havlularına yönelirsek hep beraber çevre için iyi bir şey yapabiliriz.

    5. Yüzey temizlik havlularından beklenen tabii ki sildikten sonra leke bırakmaması!

    6

    Bir yüzey temizlik havlusundan herkesin beklentisi silinen yerde leke bırakmaması. Leke bırakan bir temizlik havlusu ile sildiğinizde tekrar kurulamak için ekstra bir beze ve zamana ihtiyacınız oluyor. Ama leke bırakmayan bir yüzey temizlik havlunuz varsa tek seferde silip geçebiliyorsunuz.

    6. Ve son olarak temizlik ürünün özellikleri yanında temizlik ürünleri üreten markanın da bir özelliği var.

    7

    Temizlik ürünleri üreten markanın sürekli kendini geliştirmesi ve yenilikçi olması onu diğer markalardan ayırıyor. Ar-Ge çalışmalarına önem veren ve ürünlerini sürekli geliştiren markanın ürünleri çok daha güvenli ve kullanılabilir oluyor.

    Sleepy, Çoklu Kullanılabilir Bio Çözünür yüzey temizlik havlusu serisiyle yeni bir çığır daha açıyor.

    8

    Sleepy’nin yeni yüzey temizlik havlusu serisi, yoğun tüketime bağlı çevre kirliliğini azaltma hedefiyle tekrar yıkanıp kullanma özelliğine de sahip. Micro Pin teknolojisiyle üretilen kumaş, kirleri içerisine kolayca aldığı gibi kullanıldıktan sonra yıkandığında üzerindeki kiri çok su kullanmadan kolayca bırakıyor, hızlıca kuruyor ve koku yapmıyor. Özel ölçüye sahip Sleepy Bio Çözünür serisi, katlaya katlaya dört yüzeyi de kullanılabiliyor. Bu sayede tek havluyla daha çok alan temizleniyor, tüketim azaldığı için atık sayısı da azalıyor.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Anahtar Kelimeler:
    temizlik
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

    Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

    Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

    Diğer Haberler

    Karıncalardan kurtulmanın 7 kesin yöntemi! Evinizdeki karıncaların kökünü kurutacak

    Evdeki karıncalardan kurtulmanın kesin yöntemi!

    Deprem korkusu meslek sahibi yaptı! 'Satışlarım çok fazla oldu'

    Deprem korkusu meslek sahibi yaptı! 'Satışlarım çok fazla oldu'

    15 yıl sonra hayatı aydınlandı: "Karanlık dünyada yaşıyormuşum" Bebeklerde 10 binde 3 görülüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

    15 yıl sonra hayatı aydınlandı: "Karanlıkta yaşıyormuşum"

    Bu özelliklere sahipse hemen uzaklaşın! 'Keşke daha önce bilseydim' diyeceğiniz 4 arkadaşlık uyarı işareti

    Arkadaşınız bu özelliklere sahipse hemen uzaklaşın!

    Aman dikkat! Uzmanlardan konserve uyarısı: Zehirlenmelere hatta ölüme kadar gidebiliyor!

    Konservedeki zehirlenme ve ölüme tehlikesine dikkat!

    Hobisini işe dönüştürdü! "Böyle bir yeteneğim olduğunu hiç bilmiyordum"

    Hobisini işe dönüştürdü! Yeteneğini sonradan keşfetti

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.