6'ncı kez maskesiz yakalanan kişi 'takmayı unutmuşum hacı abi' diyerek kendini savundu

Kentte polis ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi. Kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'ndaki denetimler sırasında sokağa maskesiz çıkan kişi, polisleri görünce maskesini taktı. Bu kişiye polis ekipleri cezai işlem uygulamak istedi.

DAHA ÖNCE 5 KEZ CEZA KESİLMİŞ

Yapılan incelemede kentte daha önce 5 kez maske takmadığı için ceza kesildiği belirlenen kişiye altıncı kez para cezası uygulandı. Cezai işlem makbuzunu imzalayan kişi, “Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi” diyerek kendini savundu.

Ekipler gün boyu denetimlerini sürdürüp, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguladı.

(DHA)

