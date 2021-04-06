6 Nisan günlük burç yorumları | 6 Nisan günü burçlarda ne oluyor?

İKİZLER BURCU YORUMU Bugün sosyalleşebilir, sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. İlişkiler ve iletişim trafiği ön planda olabilir. Akışa uyum sağlayıp şartlara göre hareket edeceğiniz bir gün.

BOĞA BURCU YORUMU Bugün finansal konular üzerine pek çok görüşme yapabilir, araştırma içerisinde olabilir, yatırım ve satın alım konularıyla ilgilenebilirsiniz. İş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde çıkarlar ve menfaatler ayrılabilir.

KOÇ BURCU YORUMU Bugün iş görüşmeleri yapabilir, ilişkinizde yeni bir seçime, karara doğru gidebilirsiniz. Geleceğe yönelik adımlar atacağınız, yeni için eskiyi bırakacağınız bir gün.

6 Nisan günü Ay Kova burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde ani gelen haberler planlarınızı bozabilir. Mars ve Venüs arasındaki uyum etkisiyle partnerinizle güzel vakitler geçirmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde günün ilk saatleri oldukça iyi enerjiler oluşuyor. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün finansal konular üzerine araştırma, planlama ve düzenleme ile ilgilenebilirsiniz. Alacaklar ve ödemeler ön planda olacak. Duygu ve düşüncelerinizi akılla yönetme ve kontrol etme zamanı.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınızda pek çok görüşme yapabilirsiniz. Sevdikleriniz veya ilişkileriniz için fedakarlık ve mecburiyetler doğrultusunda hareket etmekle kendi sınırlarınızı korumak arasında denge kurma zamanı. Otoriter tavrınız ortaya çıkabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün iş görüşmeleri ve iş arkadaşlarıyla ilişkiler ön planda olacak. Gün boyu yapılacaklar ve görevlerle meşgul olacaksınız. Sağlığınız için destekler ve hizmetler alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün aşk ilişkilerinizde yeni kararlar alabilir, ileriye yönelik bir seçim yapabilirsiniz. Duygusal bir teklif alabilir, bir teklif götürebilirsiniz. Süregelen ilişkinizde seyahatler ve organizasyonlar gündeme gelebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün iş hayatınız ve kariyeriniz adına önemli gelişmeler yaşanabilir. İleriye yönelik adımlar atacak, gelecek odaklı kararlar alacak ve seçimler yapacaksınız. Bir süreç kapanıyor.