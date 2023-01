6 Ocak Cuma On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak, çekiliş kuralları neler? İşte 6 Ocak On Numara çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

On Numara ne zaman çekilecek akşam saatlerine doğru yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Şans oyunu meraklılarının ilgiyle takip ettiği çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. On Numara çekilişi pazartesi ve cuma olmak üzere haftada iki kere yapılıyor. 2 Ocak Pazartesi günü yapılan çekilişte 10 bilen bir kişi çıkmış ve 276.815,75 ₺ para ödülünü kazanmıştı. Peki bu akşamki On Numara çekilişi ne zaman yapılacak, oyun kuralları nedir? İşte merak edilen konular...

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

On Numara 6 Ocak çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Çekiliş MPİ web sitesinden canlı yayınlanacak. On Numara sonuçları canlı yayındaki çekilişin ardından yine MPİ web sitesinde yayınlanacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ KURALLARI NELERDİR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir ve çekilişe katılım sağlanır. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. On Numara tek kolon ücreti 4 TL’dir.

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, rastgele sayılardan da oluşturabilirsiniz. On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığınız her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin etmeniz durumunda veya hiçbir numarayı tahmin edememeniz halinde ikramiye kazanırsınız. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.

On Numara çekiline katılmak için isterseniz bayilerden isterseniz de https://www.millipiyangoonline.com üzerinden kupon doldurabilirsiniz.