HABER

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 23:07 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

Rusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, öğleden sonra, Rusya Federasyonu'nun Nenets Özerk Bölgesi'nde Naryan-Mar şehrinde meydana geldi. Öğrencilerin uyku saatinde anaokuluna giren kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli, sınıflardan birindeki 6 yaşındaki çocuğu bıçakladı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin kontrolünde uykusunda bıçaklanan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

'SONSUZ YAŞAM İÇİN BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRMELİYDİM'

Polisten yapılan açıklamada, şüphelinin ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Bir kitapta, yakınlarım ve benim için sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bu büyünün gerçekleşmesi için de bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi. İfadenin ardından şüphelinin psikolojik ve psikiyatrik kontrolden geçirileceği bildirildi. Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

'KİMSE ENGELLEMEDİ' İDDİASI

Cinayetin ardından görgü tanıkları, anaokulunun güvenlik görevlilerince korunduğunu ancak saldırganın olay yerine geldiğinde herhangi bir engelle karşılaşmadığını ve güvenlik görevlilerinin olay sırasında anaokulunda olup olmadıklarını bilmediklerini söyledikleri kaydedildi. Bu iddianın ardından Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi'nce güvenlik personeli hakkında da inceleme başlatıldığını açıkladı.

"SALDIRGANI TANIMIYORUM"

Öte yandan, yerel medya öldürülen 6 yaşındaki çocuğun babasının saldırganı tanımadığını ve daha önce görmediğini söylediğini duyurdu.

Ayrıca, Naryan-Mar şehrindeki psikologların çocuğunu kaybeden anne ve baba da dahil olmak üzere, anaokulundaki tüm çocukların ailelerine özel destek vereceklerini açıkladıkları bildirildi.

(DHA)

PARTNER Meğer sapık milyarder...Bomba iddia! Meğer sapık milyarder...Bomba iddia!
Sarıyer'de kazada otomobilde sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardıSarıyer'de kazada otomobilde sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı
Çanakkale'de, eşekten düşen kişi ağır yaralandıÇanakkale'de, eşekten düşen kişi ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya çocuk cinayeti

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi

Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi

Suriye'deki kamptan kaçan IŞİD'li kadınlar Ankara'da gözaltına alındı

Ankara'da gözaltına alındılar!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 31 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.