6 yaşındaki kız çocuğuna taciz! Mide bulandıran olayda isyan ettiren karar

Olay, 9 Ekim günü öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Bir marketin deposunda çalışan R.Ç., izin gününde kızı Y.Ç.'yi de alıp, alışverişe çıktı. Seyyar oyuncakçı M.A.'nın tezgahının önünden geçtikleri sırada küçük kız, oyuncaklara bakmak istedi. R.Ç. de bunun üzerine kızını oyuncakçıya emanet edip, markete gitti. 15 dakika sonra geri dönen R.Ç., kızını alıp eve gitti. Anne T.Ç., kızının stresli halini fark etti. Y.Ç., annesinin ne olduğunu sorması üzerine oyuncakçının kendisini elle taciz ettiğini söyledi. Aile hemen polise giderek, şikayetçi oldu. Polis, şüpheli M.A.’yı evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde taciz iddiasını reddeden M.A., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Davanın 5 Şubat 2021'de görülen karar duruşmasında ise sanık M.A.’nın, tanıkların ifadesi ve delil yetersizliği gerekçisiyle beraatine karar verildi. Karar sonrası yıkılan aile, avukatları aracılığıyla bir üst mahkemeye itiraz dilekçelerini sundu.

'YAPMA DEDİĞİMDE 'BIRAK BİRAZ DAHA OYNAYAYIM' DEDİ’

Emniyette M.A.’yı teşhis eden Y.Ç.'nin, "Oyuncakçı adam benim özel bölgeme dokundu. Ben bu kişinin adını bilmiyorum. Ben bu yere babamla gitmiştim. Babam markete gidince bu kişi benim özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi. Vücudumu sıktı. Bu dokunması çok uzun sürdü. Benim canım yandı. 'Yapma' dediğimde 'bırak biraz daha oynayayım' dedi. Babam geldiğinde bu adam beni bıraktı" diye konuştuğu pedagog eşliğinde alınan ifadesini, karar duruşmasında da yinelediği öğrenildi.

Şüpheli M.A.’nın ise polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Kendisiyle fiziki temasım dahi olmamıştır. Bu iddialar asılsızdır. Ben 66 yaşındayım, üç tane çocuğum var” dediği belirtildi.

‘GECELERİ UYUYAMAZ OLDUK’

Kızı Y.Ç.’nin bu süreçte psikolojisinin bozulmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen R.Ç., mahkemede çıkan karar sonrası aile olarak büyük bir yıkım yaşadıklarını belirtti. Kızının yaşadıklarının cezasız kalmaması gerektiğini dile getiren R.Ç., şokun etkisinden hala çıkamadıklarını ifade etti. Karara itiraz dilekçesini sunduklarını belirten R.Ç., "Kızımızın ve davamızın sonuna kadar arkasındayız. Bu kişinin en azından 3-5 yıl ceza almasını bekliyorduk. Kız babası olarak kötü duygular içindeyim. Geceleri uyuyamaz olduk. Adalet istiyoruz” diye konuştu.