6 yıl hapis cezası bulunan şahsa tutuklama

Samsun’da yargılandığı mahkemece 6 yıl hapis cezasına çarptırılan 1 şüpheli polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun’da yargılandığı mahkemece ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama’ suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırılan M.İ. (37) isimli zanlı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen M.İ., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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