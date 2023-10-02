6 yıldır firariydi! FETÖ üyesi eski komiser yardımcısı yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Emniyet Mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve 6 yıldır aranan firari meslekten ihraç Komiser Yardımcısı Kadir Akar'ın, İstanbul'dan çıkış yaparak Kayseri'ye geldiği tespit edildi. Bunun üzerine Akar, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜN DERSANELERİNDE YETİŞTİRİLİP POLİS KOLEJİNE YERLEŞTİRİLMİŞ

Akar'ın BYLOCK kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu, örgütün dershanelerinde özel olarak yetiştirilerek, polis kolejine yerleştirildiği belirtildi. Yakalanan ihraç komiser yardımcısı Akar'ın mesleğe başladıktan sonra da örgüt ile irtibatının devam ettiği, örgütün kanunsuz emir ve talimatlarını yerine getirdiği tespit edildi.

Uzun süredir gizlenmek için sahte kimlik kullanan, fiziksel özelliklerini değiştirmeye çalışan ve kayıtsız adreslerde kalan firari FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi Akar, yapılan adli işlemler sonrasında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

(DHA)

