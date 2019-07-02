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600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

YSK, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi - Buna göre, İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı 13'ten 12'ye düştü - Kırşehir'in vekil sayısı 2'den 3'e, Tekirdağ'ın milletvekili sayısı 7'den 8'e, Bayburt'un vekil sayısı ise 1'den 2'ye çıktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

Buna göre, yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir seçim çevresi, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı 13'ten 12'ye düştü. Kırşehir'in vekil sayısı 2'den 3'e, Tekirdağ'ın milletvekili sayısı 7'den 8'e, Bayburt'un vekil sayısı ise 1'den 2'ye çıktı.

Yapılan belirlemeye göre, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa 2, 96 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise 2 seçim çevresine bölündü.

Seçim çevreleri belirlenirken, seçim çevrelerinin mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve idari teşkilat yapısının değiştirilmemesi gözetildi. Ayrıca aynı seçim çevresinde yer alan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkanları da göz önünde bulunduruldu.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

İLİMİLLETVEKİLİ SAYISI MİLLETVEKİLİ SAYISI ADANA 15 KOCAELİ 13ADIYAMAN5KONYA15AFYONKARAHİSAR6KÜTAHYA5AĞRI4MALATYA6AMASYA3MANİSA10ANKARA36KAHRAMANMARAŞ8ANTALYA16MARDİN6ARTVİN2MUĞLA7AYDIN8MUŞ4BALIKESİR9NEVŞEHİR3BİLECİK2NİĞDE3BİNGÖL3ORDU6BİTLİS3RİZE3BOLU3SAKARYA7BURDUR3SAMSUN9BURSA20SİİRT3ÇANAKKALE4SİNOP2ÇANKIRI2SİVAS5ÇORUM4TEKİRDAĞ8DENİZLİ8TOKAT5DİYARBAKIR12TRABZON6EDİRNE4TUNCELİ2ELAZIĞ5ŞANLIURFA14ERZİNCAN2UŞAK3ERZURUM6VAN8ESKİŞEHİR7YOZGAT4GAZİANTEP14ZONGULDAK5GİRESUN4AKSARAY4GÜMÜŞHANE2BAYBURT2HAKKARİ3KARAMAN3HATAY11KIRIKKALE3ISPARTA4BATMAN5MERSİN12ŞIRNAK4İSTANBUL96BARTIN2İZMİR28ARDAHAN2KARS3IĞDIR2KASTAMONU3YALOVA3KAYSERİ10KARABÜK3KIRKLARELİ3KİLİS2KIRŞEHİR3OSMANİYE

DÜZCE

TOPLAM

4

3

600

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Resmi Gazete Yüksek Seçim Kurulu

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