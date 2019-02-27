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600 polisle şafak vakti torbacı operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 08:33 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen torbacılara yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 41 kişiden 30’u gözaltına alındı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Adana’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen torbacılara yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 41 kişiden 30’u gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de desteği ile daha önceden belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu şahısların evleri dedektör köpeklerince arandı. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan bir kadının ise kucağında çocuğu ile sağlık raporu almaya geldiği görüldü.

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