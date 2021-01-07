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61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?

07.01.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?

Otomobil, kamyon, tır ve motosiklet gibi taşıtların üzerinde bu araçların trafiğe çıkma izninin olduğunu gösteren tabelalar bulunur. Taşıt kayıt plakası ismi verilen bu tabelalar, söz konusu aracın hangi şehir ve ilçeden geldiğini gösterir. Peki, 61 kodlu araç plakası hangi il ve ilçeye kayıtlıdır? 61 nerenin plakası? İşte 61 kodlu plaka kodu ve plaka imi hakkında bilmeniz gereken her şey...

Bir aracın sorumluluğunun kime ait olduğunu gösteren taşıt kayıt plakaları, üzerine sağlam bir şekilde yerleştirildiği aracın türüne göre farklı boyutlarda üretilir. Plakalar Türkiye'deki yönetmeliklere uygun olarak traktör ve motosikletler için 15 x 24 cm, otomobiller için 11 x 52 cm ve kamyon ile bazı arazi taşıtları için 21 x 32 cm olarak yetkili özel atölyeler tarafından hazırlanır. Plakaların üzerinde bulunan kodlar ise bir aracın nereye bağlı olduğunu gösterir. "TR" plaka imine sahip bir aracın Türkiye'ye ait olduğunu anlayabileceğiniz gibi Türkiye'deki her ile karşılık gelen 01-81 aralığındaki sayılara bakarak hangi şehirden geldiğini öğrenebilirsiniz. Bu iki haneli koddan sonra bulunan harfler ise söz konusu aracın hangi ilçeye ait olduğunu gösterir. Peki, 61 nerenin plakası?

61 Nerenin Plaka Kodu?

61 kodlu taşıt kayıt plakası, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Trabzon isimli şehrimize aittir. Kent merkezi ve ilçelerinde bulunan vergi dairelerine kayıtlı tüm araçlarda 61 ile başlayan plakalar kullanılır.

Trabzon'un İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları

Bir araç 61 ile başlayan bir plaka koduna sahipse bu sayının sağ tarafındaki harflere bakarak o taşıtın kayıtlı olduğu ilçeyi de öğrenebilirsiniz. Siz de aşağıdaki listeden Trabzon'da özel bir kodlama sistemine sahip olan ilçeleri inceleyebilirsiniz.

Trabzon'un Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

61 AC / AZ 001 - 999

61 CA / CZ 001 - 999

61 D 0001 - 9999

61 DA / DZ 001 - 999

61 EA / EZ 001 - 999

61 K 0001 - 5000

61 M 0001 - 531

61 MA / MZ 001 - 999

61 S 0001 - 3000

61 T 0001 - 0110

Trabzon'un Akçaabat İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

61 K 5701 - 6200

61 K 8201 - 8500

61 KA 001 - 999

61 S 3001 - 3500

61 M 1601 - 2500

61 K 9001 - 9500

Trabzon'un Araklı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

61 K 6501 - 6800

61 K 8001 - 8200

61 NA 001 - 999

61 S 5501 - 6000

61 M 2501 - 3000

Trabzon'un Arsin İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

61 K 6201 - 6500

61 LA / LZ 001 - 999

61 S 5001 - 5500

61 M 3001 - 3500

Trabzon'un Beşikdüzü İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

61 K 5001 - 5300

61 PA / PZ 001 - 999

61 S 4001 - 4500

61 M 3501 - 4000

Trabzon'un Maçka İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

61 G 9001 - 9100

61 K 7301 - 7600

61 RA / RZ 001 - 999

61 S 4501 - 5000

Trabzon'un Of İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

61 FA / FZ 001 - 999

61 K 6801 - 7300

61 S 6501 - 7000

61 M 4501 - 5000

61 K 8501 - 8800

Trabzon'un Sürmene İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

61 G 9101 - 9200

61 K 7601 - 8000

61 S 6001 - 6500

61 SA / SZ 001 - 999

Trabzon'un Vakfıkebir İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

61 HA / HZ 001 - 999

61 K 5301 - 5700

61 S 3501 - 4000

61 M 5501 - 6000

61 K 8801 - 9000

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