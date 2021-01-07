61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?

Bir aracın sorumluluğunun kime ait olduğunu gösteren taşıt kayıt plakaları, üzerine sağlam bir şekilde yerleştirildiği aracın türüne göre farklı boyutlarda üretilir. Plakalar Türkiye'deki yönetmeliklere uygun olarak traktör ve motosikletler için 15 x 24 cm, otomobiller için 11 x 52 cm ve kamyon ile bazı arazi taşıtları için 21 x 32 cm olarak yetkili özel atölyeler tarafından hazırlanır. Plakaların üzerinde bulunan kodlar ise bir aracın nereye bağlı olduğunu gösterir. "TR" plaka imine sahip bir aracın Türkiye'ye ait olduğunu anlayabileceğiniz gibi Türkiye'deki her ile karşılık gelen 01-81 aralığındaki sayılara bakarak hangi şehirden geldiğini öğrenebilirsiniz. Bu iki haneli koddan sonra bulunan harfler ise söz konusu aracın hangi ilçeye ait olduğunu gösterir. Peki, 61 nerenin plakası?
61 kodlu taşıt kayıt plakası, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Trabzon isimli şehrimize aittir. Kent merkezi ve ilçelerinde bulunan vergi dairelerine kayıtlı tüm araçlarda 61 ile başlayan plakalar kullanılır.
Bir araç 61 ile başlayan bir plaka koduna sahipse bu sayının sağ tarafındaki harflere bakarak o taşıtın kayıtlı olduğu ilçeyi de öğrenebilirsiniz. Siz de aşağıdaki listeden Trabzon'da özel bir kodlama sistemine sahip olan ilçeleri inceleyebilirsiniz.
61 AC / AZ 001 - 999
61 CA / CZ 001 - 999
61 D 0001 - 9999
61 DA / DZ 001 - 999
61 EA / EZ 001 - 999
61 K 0001 - 5000
61 M 0001 - 531
61 MA / MZ 001 - 999
61 S 0001 - 3000
61 T 0001 - 0110
61 K 5701 - 6200
61 K 8201 - 8500
61 KA 001 - 999
61 S 3001 - 3500
61 M 1601 - 2500
61 K 9001 - 9500
61 K 6501 - 6800
61 K 8001 - 8200
61 NA 001 - 999
61 S 5501 - 6000
61 M 2501 - 3000
61 K 6201 - 6500
61 LA / LZ 001 - 999
61 S 5001 - 5500
61 M 3001 - 3500
61 K 5001 - 5300
61 PA / PZ 001 - 999
61 S 4001 - 4500
61 M 3501 - 4000
61 G 9001 - 9100
61 K 7301 - 7600
61 RA / RZ 001 - 999
61 S 4501 - 5000
61 FA / FZ 001 - 999
61 K 6801 - 7300
61 S 6501 - 7000
61 M 4501 - 5000
61 K 8501 - 8800
61 G 9101 - 9200
61 K 7601 - 8000
61 S 6001 - 6500
61 SA / SZ 001 - 999
61 HA / HZ 001 - 999
61 K 5301 - 5700
61 S 3501 - 4000
61 M 5501 - 6000
61 K 8801 - 9000
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