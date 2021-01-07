61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?

Bir aracın sorumluluğunun kime ait olduğunu gösteren taşıt kayıt plakaları, üzerine sağlam bir şekilde yerleştirildiği aracın türüne göre farklı boyutlarda üretilir. Plakalar Türkiye'deki yönetmeliklere uygun olarak traktör ve motosikletler için 15 x 24 cm, otomobiller için 11 x 52 cm ve kamyon ile bazı arazi taşıtları için 21 x 32 cm olarak yetkili özel atölyeler tarafından hazırlanır. Plakaların üzerinde bulunan kodlar ise bir aracın nereye bağlı olduğunu gösterir. "TR" plaka imine sahip bir aracın Türkiye'ye ait olduğunu anlayabileceğiniz gibi Türkiye'deki her ile karşılık gelen 01-81 aralığındaki sayılara bakarak hangi şehirden geldiğini öğrenebilirsiniz. Bu iki haneli koddan sonra bulunan harfler ise söz konusu aracın hangi ilçeye ait olduğunu gösterir. Peki, 61 nerenin plakası?

61 Nerenin Plaka Kodu?

61 kodlu taşıt kayıt plakası, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Trabzon isimli şehrimize aittir. Kent merkezi ve ilçelerinde bulunan vergi dairelerine kayıtlı tüm araçlarda 61 ile başlayan plakalar kullanılır.