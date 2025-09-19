62 yaşındaki kadın çadırda yaşam mücadelesi veriyor: "Bir çatım olsun yeter”

62 yaşındaki Selma Sarıkaya, oğlu ve torunu ile birlikte Kemer Mahallesi'nde atadan kalan ve viraneye dönen evin bahçesine kurdukları çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Daha önce kirada oturan Selma Sarıkaya, ev sahibi kiraya zam yapınca mecburen atadan kalan eve dönmek zorunda kaldı. Sarıkaya, ev yaşanamayacak halde olduğu için küçük bahçeye kurdukları çadırda oğlu ve torunuyla 4 aydır yaşamını sürdürüyor.

Elektriği bulunmayan evde tuvalet de olmadığı için aile, ihtiyaçlarını yakındaki bir benzinlikten karşılamak zorunda kalıyor. Önümüzdeki kış mevsiminde büyük zorluklar yaşayacağını söyleyen Sarıkaya, tek hayalinin evinin onarılması olduğunu dile getirdi.

Oğlunun geçirdiği trafik kazası sonrasında çalışamayacak duruma geldiğini belirten Sarıkaya, sadece emekli maaşı ile geçinmeye çalıştıkları için evi tadilat yaptıracak durumlarının olmadığını söyledi. Sarıkaya, çöken çatıyı oğlunun kendi imkanları ile kapatmaya çalıştığını ancak evin yaşanabilir bir durumda olmadığını ifade etti. Muhtarlık ve kaymakamlık üzerinden yardım başvurusu yaptığını ancak emekli maaşı göründüğü için yardım yapılamayacağını söylediklerini ifade eden Selma teyze, sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi üzerinden gıda kolisi desteği aldığını belirtti.

"BİR EMEKLİ MAAŞI İLE BUNLARI KARŞILAYABİLMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Kış aylarının yaklaşmasıyla soğuklara birlikte ne yapacaklarını düşünmeye başladıklarını söyleyen Sarıkaya, "Kirada oturuyordum, ev sahibim kirayı çok yükselttiği için evden çıkmak zorunda kaldık. Babadan kalma eski bir evimiz vardı oraya geldik. Burada çadırda yaşıyoruz. Evimizin çatısı çökmüştü. Oğlum elinden geldiği kadar yapmaya çalıştı ama açıkta kalan yerler oldu. Şimdilik hava sıcak. Tamam yaz günündeyiz ama yarın kış gelecek. Geçen gün yağmur yağacak gibi oldu ödümüz koptu, ıslanacağız diye. Çadırımız da delindi, yırtıldı, güneşin etkisiyle. Ev oturulacak gibi değil. Önümüz kış. Kara kara düşünüyoruz nasıl yapacağız diye.

"TUVALET İHTİYACIMIZ İÇİN BENZİNLİĞE GİDİYORUZ"

Bulundukları alanda tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını da ifade eden Sarıkaya, "Oğlumla, torunumla yaşıyorum burada. Çocuğumuz okula gidiyor, elektriğimiz yok. Bir tuvaletimiz bile yok. Tuvalet ihtiyacımız için benzinliğe gidiyoruz. En yakın yer orası. Evimiz bu durumda. Bu evde yaşamaya çalışıyoruz. Nasıl yaşanır bilmiyoruz da. Ev oturulacak durumda değil, ne sıvası ne boyası ne çatısı var. Kış gelmeden yapılmasını istiyorum ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben kimseden para yardımı istemiyorum. Sadece evimin çatısının yapılmasını ve oturulacak duruma getirilmesini istiyorum. Kapı, pencerem yok. Mutfağım hiç yok zaten. Dolapları filan yok. Bir emekli maaşı ile bunları karşılayabilmem mümkün değil zaten. Destek için valiliğe gittim, her yere başvurdum ama şu ana kadar hiçbir ses çıkmadı. Emekli maaşım olduğu için yardım edemeyeceklerini söylediler. Ama 16 bin TL ile ne kadar geçinebilirim bilmiyorum" dedi.

"MADDİ DESTEK DEĞİL, EVİMİN YAPILMASINI İSTİYORUM"

"Maddi destek olarak değil sadece evimin yapılmasını istiyorum" diyen Sarıkaya, "Oğlum trafik kazası geçirdiği için şu anda işsiz. Ayaklarının üzerinden araba geçti. Şu anda mahkemesi sürüyor. Uzun süre alçıda kaldı ayakları. Çalışamıyor yani. Kışın soğuğunda ne yapacağız, nasıl yaşayacağız kara kara düşünmeye başladım. İnanın kimse bu duruma düşmesin. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır