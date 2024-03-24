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  4. 63 ilde düğmeye basıldı! Silah kaçakçıları birer birer yakalandı

63 ilde düğmeye basıldı! Silah kaçakçıları birer birer yakalandı

24.03.2024 11:55
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Türkiye genelinde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

63 ilde düğmeye basıldı! Silah kaçakçıları birer birer yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek-14' operasyonlarında 852 silah ele geçirildi, 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı." açıklamasını yaptı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ruhsatsız silah
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