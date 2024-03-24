63 ilde düğmeye basıldı! Silah kaçakçıları birer birer yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek-14' operasyonlarında 852 silah ele geçirildi, 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı." açıklamasını yaptı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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