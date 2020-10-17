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632 gündür izine ulaşılamayan Kader Buse için arama yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2020 16:22 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen yıl meydana gelen hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar (20) için bugün özel eğitimli köpeklerle arama yapıldı. 632 gündür ulaşılamayan Kader Buse'den bugün de bir iz bulunamadı.

632 gündür izine ulaşılamayan Kader Buse için arama yapıldı

Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın, aradan geçen süreye rağmen izine ulaşılamadı. 632 gündür kayıp olan Kader Buse Acar için arama çalışmaları peyderpey yürütülürken, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel eğitimli iz takip ve kadavra köpekleriyle bugün de arama yapıldı.

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Kader Buse Acar'ı bulmak için bugüne kadar yürütülen çalışmalarda da görev alan 'Pense' ve 'Gölge' adlı özel eğitimli köpeklerle denize yakın bölgede aramalar yapıldı, ancak genç kızın izine rastlanılamadı.

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Kaybolduğu günden itibaren jandarma, Sahil Güvenlik, emniyet ekiplerince aylarca yapılan aramalarda sadece 25 Ocak 2019'da Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği derenin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulunmuştu. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürülmüş, derenin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında 27 Ocak'ta ise Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol tekine ulaşılmıştı.

DHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
allah ölümün bile hayırlısını versin
Olay geçen yıl olduysa nasıl 632 gündür kayıp?
yazık gencecik kızmış bu saatten sonra cenazesini de bulmak zor ama tabi aramak lazım yine de
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