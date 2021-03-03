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64 yaşında ikiz doğuran anne ikizlerini kaybetti!

03.03.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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64 yaşında ikiz doğuran anne ikizlerini kaybetti!

İspanya’da 2017 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getiren Mauricia Ibanez’in (69) 4 yıldır verdiği hukuk savaşını kaybetti. Mahkeme, Ibanez’in ikiz çocuklarına bakamadığını hükmederek, ikizlerin koruyucu aileye verilmesine karar verdi.

İspanya’nın Burgos kentinde 64 yaşındayken 2017 yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek dünyaya getiren Mauricia Ibanez’in çocukların bakımı ile ilgili kaygılardan dolayı koruma altına alınmasının ardından başlattığı hukuk mücadelesini kaybetti.

4 yıldır hukuk mücadelesi veren İspanyol anneye İspanya Yüksek Mahkemesi’nden kötü haber geldi. İspanya'daki Sosyal Servisler Dairesi ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda annenin yaşı ya da akıl sağlığıyla ilgili bir sorunun bulunmadığı ifade edildi.

İspanya Yüksek Mahkemesi davanın kararına ilişkin, Ibanez’in ikiz çocuklarına bakamadığını belirterek, ikizleri Ibanez’in elinden alarak, koruyucu aileye verilmesi gerektiğine karar kıldı.

DOĞUMDAN SONRA UZMANLAR TARAFINDAN TAKİP EDİLDİ

Ibanez’in ikizleri dünyaya getirmesinden sonra 1 ay kadar hastanede kaldığı ve sosyal hizmetler tarafından görevli ekiplerin gözetimi altında çocukların bakım sürecinin takip edildiği ifade edildi.

Ibanez’in bebeklerin doğumundan sonra 24 saat kesintisiz bakımlarını sağlayabilecek bir yardımcı işe alacağı konusunda belge imzaladığı ifade edildi.

İKİZLER KORUYUCU AİLEYE VERİLECEK

Burgos Sosyal Servisler sözcüsü, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Doğumdan sonra eve gittikten hemen sonra bebeklerin bakımının yapılıp yapılmadığının incelenmesi için uzman bir ekip atandı. Ekibin raporlarında, bebeklerin bakıma ihtiyacı olduğu ifade edildi. Bu kapsamda bir süre koruyucu ailelerin yanında olmalılar” dedi. Burgos Sosyal Servisler sözcüsü bir süre sonra anne ve bebeklerin tekrar bir araya gelmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

BİR ÖNCEKİ ÇOCUĞUNUN KADERİ DE AYNI

Ibanez’in bir önceki çocuğu Blanca’nın (11) da 2014’de koruyucu aileye verildiği açıklandı. Ibanez’in avukatı, söz konusu kararın Ibanez üzerinde travmatik etkileri olduğunu ifade etti.

"YAŞLIYIM AMA HAMİLE KALMAM MÜMKÜN OLDU"

İspanya medyasına açıklama yapan Ibanez, “Anne olmaya karar verdim çünkü ilk çocuğum Blanca'ya sahip olma deneyimi harikaydı. Kendime ‘bir kez daha yapabilir miyim?’ diye sordum. Yaşım için hiç endişelenmiyorum. Ben yaşlıyım ama hamile kalmam mümkün oldu. Bilim ve tıp biz yaşlı insanların sahip olduğu son fırsat” dedi.

“Çocuklarımın benden alınması konusunda endişeliyim” diyen Ibanez, “Çok savunmasızlar, çok küçük ve narinler. Onlar için korkuyorum. Tanrı'dan sosyal hizmetlerin eline düşmelerini engellemesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

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