65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası çok sayıda kişi normalleşme süreci kapsamında '65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama kalktı mı?', '65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlamaya yeni düzenleme geldi mi?' gibi soruların cevabını arıyor.

Kritik Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan kısıtlamaya da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımız saat 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışarı çıkabilecekler." ifadelerini kullandı.

