65 yaş üstü ve 18 yaş altına otobüs yasağı var mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı?

Kritik toplantı sonrası 65 yaş üstü ve 18 yaş altı otobüs yasağı var mı sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Daha önce düzenlenecek olan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenmiş olan Kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Kabine Toplantısı sonrası 65 yaş üstü ve 18 yaş altı otobüs yasağı kalktı mı sorusu araştırılmaya başlandı. Peki 65 yaş üstü ve 18 yaş altına otobüs yasağı var mı?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI OTOBÜS YASAĞI KALKTI MI?

Kritik Kabine Toplantısı'nın sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şehir içi ve şehirler arası toplu taşımada kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Erdoğan, "Şehirler arası ve şehir içi toplu taşımada sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor." ifadelerini kullandı. 1 Temmuz itibariyle 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar otobüs ve toplu taşımaları kullanabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle Pazar günü de dahil olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıldığını açıkladı. Müzikle ilgili sınırlamanın saat 24.00'e çekildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulmasının takip edileceğini de ifade etti. Erdoğan, HES kodu uygulamasına devam edileceğini belirtti. Konuyla ilgili daha detaylı ayrıntıların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan yeni genelgesinde yer alacağını da ifade etti.

Saat 16:00'da başlayıp gerçekleşen toplantı sonrası saat 19:00 civarı konuşma yapan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü; "Tüm kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz."

