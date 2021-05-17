65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağı var mı? İzin belgesi almak gerekir mi?

17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tedbirlere göre, iki doz Covid-19 aşısı olmuş olan 65 yaş ve üstü vatandaşları ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herkesin uymak zorunda olduğu sokağa çıkma kısıtlamasının haricinde ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması yok.

Diğer yandan 1 Haziran Salı günü saat 05.00’e kadar devam edecek kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi’nde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağına ilişkin ayrı bir madde bulunmuyor.

65 yaş üstü ve 18 yaş altına uygulanan seyahat yasağı, izin belgesi alındığı takdirde ortadan kalkarken, bu yaş grubundakiler belirli koşullarda izin belgesi alarak şehirlerarası seyahat edebiliyordu. Kontrollü normalleşme sürecinde değişikliğe gidilen konular arasında 65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağı da bulunuyor.

Aşı hakkı olmasına rağmen aşı olmamış 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise hafta içi günlerde yalnızca saat 10.00 ila 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler, hafta sonları (Cumartesi-Pazar) tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına herkes gibi tabi olacaklar.

Bununla birlikte 65 yaş ve üstü ile 18 yaş altı grupta olan vatandaşlar, 1 Haziran tarihine kadar geçerli olan kademeli normalleşme döneminde metrobüs, metro, otobüs, dolmuş minibüs, gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacaklar.

KİMLER ŞEHİRLERARASI SEYAHAT EDEBİLECEK?

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre, şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları şu şekilde;