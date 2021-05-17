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65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağı var mı? İzin belgesi almak gerekir mi?

17.05.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma uygulaması boyunca 65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağı uygulanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birçok tedbirde farklı serbestlikler getirildi. Kontrollü normalleşme uygulamasına ilişkin yayınlanan genelge de 65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağı ve izin belgesi de yer aldı.

65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağı var mı? İzin belgesi almak gerekir mi?

65 yaş üstü ve 18 yaş altına uygulanan seyahat yasağı, izin belgesi alındığı takdirde ortadan kalkarken, bu yaş grubundakiler belirli koşullarda izin belgesi alarak şehirlerarası seyahat edebiliyordu. Kontrollü normalleşme sürecinde değişikliğe gidilen konular arasında 65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağı da bulunuyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTINA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi’nde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağına ilişkin ayrı bir madde bulunmuyor.

Diğer yandan 1 Haziran Salı günü saat 05.00’e kadar devam edecek kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI?

17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tedbirlere göre, iki doz Covid-19 aşısı olmuş olan 65 yaş ve üstü vatandaşları ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herkesin uymak zorunda olduğu sokağa çıkma kısıtlamasının haricinde ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması yok.

Aşı hakkı olmasına rağmen aşı olmamış 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise hafta içi günlerde yalnızca saat 10.00 ila 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler, hafta sonları (Cumartesi-Pazar) tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına herkes gibi tabi olacaklar.

Bununla birlikte 65 yaş ve üstü ile 18 yaş altı grupta olan vatandaşlar, 1 Haziran tarihine kadar geçerli olan kademeli normalleşme döneminde metrobüs, metro, otobüs, dolmuş minibüs, gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacaklar.

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KİMLER ŞEHİRLERARASI SEYAHAT EDEBİLECEK?

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre, şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları şu şekilde;

  • Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

  • Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmek kaydıyla izin verilecektir.

  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

    • Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.


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