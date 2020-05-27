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65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasakları devam edecek mi? Gözler kabine toplantısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 15:11 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle alınan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkalığında yarın toplanıyor. '65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi?' sorusu kritik toplantı sonrası yanıt bulacak.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasakları devam edecek mi? Gözler kabine toplantısında

Yeni normale geçişin ele alınacağı kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Tüm gözler kritik toplantıya çevrilirken "Normalleşme sürecinde hangi yeni adımlar atılacak? Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalkacak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecek mi?" soruları yanıt bulacak.

KISITLAMALAR DEVAM EDECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum yapacak. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyeler değerlendirilecek. Kısıtlamaların devam edip etmeyeceği kabine toplantısında netleşecek.

NİKAH SALONLARI, PİKNİK ALANLARI, RESTORANLARI...

11 Mayıs'ta başlayan normalleşme sürecinin ardından berberler, kuaförler ve AVM'ler kapıları açmıştı.

Kabine toplantısında nikah salonları, çay bahçeleri, piknik alanları, restoranlar, eğlence mekanları ve müzelerdeki durumun da gözden geçirilmesi bekleniyor.

KAMU ÇALIŞANLARININ DURUMU

Ayrıca, kamu çalışanlarının kurumlarında iş başı yapmalarına ilişkin takvim de kabine toplantısında değerlendirilecek.

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