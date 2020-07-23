67 dolarlık Samsung Galaxy A01 Core satışta!

Samsung orta segmentteki model sayısını arttırırken giriş segmentini de ihmal etmiyor. Güney Koreli şirket geçtiğimiz gün sessiz sedasız bir şekilde Galaxy A01 Core modelini satışa çıkardı.

Galaxy A01 Core hem fiyatı, hem de özellikleriyle giriş seviyesinde bir model. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkan bu modeli belki ilerleyen günlerde Türkiye’de de görebiliriz.

SAMSUNG GALAXY A01 CORE ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung’un 67 dolar gibi hayli düşük bir etiketle satışa sunduğu Galaxy A01 Core gücünü MediaTek tarafından üretilen MT6739 yonga setinden alıyor. Sektörü takip edenlerin de bildiği üzere bu yonga seti 2017 yılında çıkmıştı.

1GB RAM bulunan telefonun dahili depolama alanı ise 16GB. 3000 mAh’lık ortalama bir pille gelen telefonda HD+ çözünürlüğünde 5.3 inçlik PLS LCD panel yer alıyor. Ön yüzünde 5MP’lik selfie kamerası yer alan telefonun ana kamerası ise 8MP.

Genel itibariyle telefonun özelliklerinin fiyatı ile orantılı olduğu söylenebilir. Sonuçta bu zamanda 67 dolara telefon bulmak kolay değil. Muhtemelen bu telefon ülkemize gelirse fiyatı 1000 TL’nin altında olacaktır. Lakin bu tarz bir telefon ülkemizde alıcı bulabilir mi işte bu ciddi bir soru işareti. Zira artık kimse telefon alırken alo desin yeter modu ile yaklaşmıyor.

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