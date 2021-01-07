HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?

68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?

07.01.2021 16:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?

Plaka kodu, araçların ön ya da arka taraflarındaki tabelalarda yazılı olan rakam ve harf kombinasyonudur. Her ülkenin kendine özgü bir plaka kodu sistemi vardır. Ülkemizde bulunan tüm illerin kendilerine özel plaka numaraları bulunur. İl plaka numaraları, plaka kodunun başında bulunan iki haneli sayıdır. Peki 68 nerenin plakası olarak geçer? 68 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

Araç plaka kodları, gerek gündelik hayat içerisinde gerekse de bilgi yarışmaları gibi genel kültüre dayalı soruların yöneltildiği yarışma ya da sınavlarda karşımıza çıkan rakam ve harflerdir. Araç plakaları, en temelde araçlar hakkında kolayca bilgi edinebilmeyi sağlaması amacıyla düzenlenmiştir. Yetkili bir kimse, araç plakasını kullanarak aracınız hakkında çeşitli bilgilere ulaşabilir. Bu bilgilere, aracın sorumlusunun kim olduğu ya da aracın hangi ile ve ilçeye kayıtlı olduğu gibi konular örnek gösterilebilir. Bu nedenle plaka levhasının, araç üzerinde rahatlıkla görünebilecek bir şekilde konumlandırılması ve herhangi bir cisim tarafından engellenmemesi son derece önemlidir. Ülkemizin mevcut bulunan 81 iline karşılık olarak 81 adet il plaka kodu vardır. İlk 67 plaka numarası alfabetik bir düzene sahipken, buradan sonraki plakalar il olma tarihi sırasına göre belirlenmiştir. Yazımızın devamını inceleyerek "68 plakası hangi il için kullanılır? 68 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

68 Nerenin Plakası?

68 araç plakası, İç Anadolu Bölgesinde bulunan Aksaray ilimize aittir. Dolayısıyla Aksaray, 67 plaka numarası belirlendikten sonra ilk il olan şehrimizdir. Bu nedenle "A" harfiyle başlamasına rağmen Aksaray, ilk plaka numaralarından birine sahip değildir. Plaka numarası kendisinden bir önceki sırada olan Zonguldak ilinin aksine Aksaray'ın il plaka kodu alfabetik olarak değil, kronolojik olarak belirlenmiştir. Aksaray'dan bir sonraki plaka kodu olan 69 ise Bayburt ilimizin plaka numarasıdır. Aksaray ilimize bağlı olan ilçelerin plaka harflerini öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Aksaray Merkez İlçesine Ait Plaka Kodları

68 AC ve AZ 001 ile 999
68 DA ve DZ 001 ile 999
68 EA 001 ile 999
68 M 0001 ile 2000
68 MA 001 ile 999
68 T 0001 ile 2000 aralığında plaka kodları alır.

Aksaray Ortaköy İlçesine Ait Plaka Kodları

68 FA ve FZ 001 ile 999
68 M 2001 ile 3000
68 T 2001 ile 3000
68 S 2001 ile 3000 aralığında plaka kodları alır.

Aksaray Eskil İlçesine Ait Plaka Kodları

68 M 3001 ile 4000
68 S 3001 ile 4000
68 T 3001 ile 4000 arasında plaka kodları taşır.

Aksaray Gülağaç İlçesine Ait Plaka Kodları

68 M 4001 ile 5000
68 S 4001 ile 5000
68 T 4001 ile 5000 arasında plaka kodları alır.

Aksaray Ağaçören İlçesine Ait Plaka Kodları

68 M 6001 ile 7000
68 S 6001 ile 7000
68 T 6001 ile 7000 aralığında plaka kodları alır.

Aksaray Sarıyahşi İlçesine Ait Plaka Kodları

68 M 7001 ile 8000
68 S 7001 ile 8000
68 T 7001 ile 8000 arasında plaka kodları alır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Kan donduran olay! Bu halde bulunduKan donduran olay! Bu halde bulundu
Sübhaneke duasının okunuşu ve anlamıSübhaneke duasının okunuşu ve anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 35?

35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 35?

29 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 29?

29 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 29?

14 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 14?

14 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 14?

13 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 13?

13 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 13?

12 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 12?

12 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 12?

Görev yaptığı okulda kendini astı

Görev yaptığı okulda kendini astı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.