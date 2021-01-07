68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?

Araç plaka kodları, gerek gündelik hayat içerisinde gerekse de bilgi yarışmaları gibi genel kültüre dayalı soruların yöneltildiği yarışma ya da sınavlarda karşımıza çıkan rakam ve harflerdir. Araç plakaları, en temelde araçlar hakkında kolayca bilgi edinebilmeyi sağlaması amacıyla düzenlenmiştir. Yetkili bir kimse, araç plakasını kullanarak aracınız hakkında çeşitli bilgilere ulaşabilir. Bu bilgilere, aracın sorumlusunun kim olduğu ya da aracın hangi ile ve ilçeye kayıtlı olduğu gibi konular örnek gösterilebilir. Bu nedenle plaka levhasının, araç üzerinde rahatlıkla görünebilecek bir şekilde konumlandırılması ve herhangi bir cisim tarafından engellenmemesi son derece önemlidir. Ülkemizin mevcut bulunan 81 iline karşılık olarak 81 adet il plaka kodu vardır. İlk 67 plaka numarası alfabetik bir düzene sahipken, buradan sonraki plakalar il olma tarihi sırasına göre belirlenmiştir. Yazımızın devamını inceleyerek "68 plakası hangi il için kullanılır? 68 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

68 Nerenin Plakası?

68 araç plakası, İç Anadolu Bölgesinde bulunan Aksaray ilimize aittir. Dolayısıyla Aksaray, 67 plaka numarası belirlendikten sonra ilk il olan şehrimizdir. Bu nedenle "A" harfiyle başlamasına rağmen Aksaray, ilk plaka numaralarından birine sahip değildir. Plaka numarası kendisinden bir önceki sırada olan Zonguldak ilinin aksine Aksaray'ın il plaka kodu alfabetik olarak değil, kronolojik olarak belirlenmiştir. Aksaray'dan bir sonraki plaka kodu olan 69 ise Bayburt ilimizin plaka numarasıdır. Aksaray ilimize bağlı olan ilçelerin plaka harflerini öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Aksaray Merkez İlçesine Ait Plaka Kodları

68 AC ve AZ 001 ile 999

68 DA ve DZ 001 ile 999

68 EA 001 ile 999

68 M 0001 ile 2000

68 MA 001 ile 999

68 T 0001 ile 2000 aralığında plaka kodları alır.

Aksaray Ortaköy İlçesine Ait Plaka Kodları

68 FA ve FZ 001 ile 999

68 M 2001 ile 3000

68 T 2001 ile 3000

68 S 2001 ile 3000 aralığında plaka kodları alır.

Aksaray Eskil İlçesine Ait Plaka Kodları

68 M 3001 ile 4000

68 S 3001 ile 4000

68 T 3001 ile 4000 arasında plaka kodları taşır.

Aksaray Gülağaç İlçesine Ait Plaka Kodları

68 M 4001 ile 5000

68 S 4001 ile 5000

68 T 4001 ile 5000 arasında plaka kodları alır.

Aksaray Ağaçören İlçesine Ait Plaka Kodları

68 M 6001 ile 7000

68 S 6001 ile 7000

68 T 6001 ile 7000 aralığında plaka kodları alır.

Aksaray Sarıyahşi İlçesine Ait Plaka Kodları

68 M 7001 ile 8000

68 S 7001 ile 8000

68 T 7001 ile 8000 arasında plaka kodları alır.

