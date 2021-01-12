HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 68 yıl sonra bir ilk gerçekleşecekti: İdam son anda durduruldu!

68 yıl sonra bir ilk gerçekleşecekti: İdam son anda durduruldu!

12.01.2021 15:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
68 yıl sonra bir ilk gerçekleşecekti: İdam son anda durduruldu!

Hamile bir kadını boğarak öldürdükten sonra karnını yararak bebeği kaçıran Lisa Montgomery'nin bugün gerçekleşecek idamı ikinci kez ertelendi. Lisa Montgomery, 68 yıl aradan sonra ABD'de idamı infaz edilecek ilk kadın olacaktı.

ABD'de bir mahkeme, ülkedeki tek federal kadın idam mahkumu Lisa Montgomery'nin cezasının infazını durdurdu. Mahkeme bu kararı, infaza birkaç saat kala aldı.

52 yaşındaki Lisa Montgomery, 2004'te Missouri'de boğarak öldürdüğü hamile bir kadının karnını yararak bebeğini kaçırmaktan hüküm giymişti.

ABD genelinde 1 Ekim itibarıyla 2 bin 553 idam mahkumu infazını bekliyor. Bu mahkumlardan 51'i kadın.

Montgomery dışındaki kadın idam mahkumlarının tümü eyalet mahkemeleri tarafından idam cezasına çarptırılan kişiler.

'BEYİN HASARLI DOĞDU'

2007'de idam cezasına çarptırılan Lisa Montgomery'nin cezası bugün Indiana'nın Terre Haute kentinde zehirli iğneyle infaz edilecekti.

İnfaz gerçekleşseydi, 70 yıla yakın aradan sonra ilk kez federal bir kadın idam mahkumu idam edilmiş olacaktı.

Montgomery'nin avukatları mahkemede, müvekkillerinin beyin hasarlı doğduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi.

Yargıç da Montgomery'nin akıl sağlığının infaza elverişli olup olmadığının belirlenmesi için yeni bir duruşma yapılması gerektiğine karar verdi.

CNN, savcılığın bu kararı temyiz edeceğini duyurdu. Lisa Montgomery'nin cezası ikinci kez erteleniyor.

Montgomery'nin Aralık sonunda idam edilmesi planlanıyordu. Ancak avukatının Covid-19'a yakalanması nedeniyle infaz ertelenmişti.

ABD'de Bonnie Heady adlı bir idam mahkumu, federal mahkeme kararıyla cezası infaz edilen son kadın olmuştu.

Heady'nin cezası 1953'te Missouri'de zehirli gazla infaz edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
İki ülke sınırında 8.7 şiddetinde deprem!İki ülke sınırında 8.7 şiddetinde deprem!
Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Çin'de infial yaratan reklam filmi kaldırıldı: 'Makyajını silerek tecavüzden kurtul'

Skandal: Makyajını silerek tecavüzden kurtul!

Hatay'da koronavirüsü yenen kişi 'Erik Dalı' oynayarak taburcu oldu

Koronavirüsü yendi, böyle kutladı

ABD'de akvaryumda bulunan yunusun takla atan kişiyi taklit etmesi güldürdü

Güldüren anlar! Binlerce kez paylaşıldı

Kadıköy’de şoke eden olay! Park halindeki kamyonetten karot makinesi böyle çalındı

Güpegündüz şoke eden olay! Her şey saniyeler içinde oldu

Samsun'da trafik polisinin köpeğe sorduğu soru güldürdü

Polisin köpeğe sorduğu soru güldürdü

Ardahan'da köye inen kurt sürüsü iki köpeği telef etti

Paramparça ettiler! O anlar kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.