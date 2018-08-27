7.12 inçlik devasa ekranıyla dikkat çekiyor

Bildiğiniz gibi tablet ile akıllı telefon arasındaki çizgiyi iyice bulanıklaştıran dev ekranlı Honor 8X çok yakında tanıtılacak. Huawei bir kaç gün önce yayınladığı bir afişle telefonun yolda olduğunu duyurmuştu. Bugünse telefonun yeni görüntüleri sızdırıldı.

Henüz tanıtılmayan telefonun Huawei çalışanı olduğu düşünülen biri tarafından kullanıldığı sırada çekilen görüntülerde, telefonun ön yüzü net bir şekilde görülüyor. Ayrıca bu görüntüler sayesinde telefonun ne kadar büyük olduğu da bir kez daha görülmüş oldu.

Telefonun ekranında son dönemde moda olan göz yaşı damlası şeklindeki çentik yer alıyor. 7.12 inç ekrana sahip telefonun selfie kamerası bu ufak çentikte yer alıyor.

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