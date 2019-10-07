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7-13 Ekim haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 07.10.2019 10:09 | Son Güncelleme

Ekim’in ikinci haftası bir güzel, bir stresli derken yoğun tempoda geçebilir. Venüs bu hafta Akrep burcuna geçiyor. Aşkta hem tutkulu hem bir o kadar şüpheci olacağız. Ayrıca Uranüs’ün Merkür ve Venüs ile karşıtlık yapacağı bu hafta beklenmedik olaylarla karşılaşabiliriz.

7-13 Ekim haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

7-13 Ekim haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Bulunduğunuz çevrede dilden dile konuşulabilirsiniz. Gerek kariyer başarınız gerekse çekiciliğinizle ilgi odağı olabilirsiniz. Aşk ta da şansınız açık olacaktır. DEVAMI

BOĞA

boga

7-13 Ekim haftasına başladığınızda kariyer hayatınız odak noktanız olabilir. Stresli koşullar altında çalışmanız gereken durumlar oluşabilir. Yöneticinizin tavrı bir anda değişebilir. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

7-13 Ekim haftasına başladığınızda pozitif enerjiniz, iyimserliğiniz her zamankinden fazla olacaktır. Seyahatlere gitmek için plan yapabilirsiniz. Akademik hayatınızda yorucu bir zamandan geçebilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

7-13 Ekim haftasına başladığınızda ekonomik koşullarınıza vakit ayırabilirsiniz. Önünü alamadığınız borçlarınız için arayışlara veya harcamalarınızda kısmaya gidebilirsiniz. Kredi başvurularınıza geri dönüş olabilir. DEVAMI

ASLAN

aslan

7-13 Ekim haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Haftanın başından itibaren odak noktanız daha çok partneriniz olacaktır. Sizi kısıtladığını zaman zaman düşünebilirsiniz. DEVAMI

BAŞAK

basak

7-13 Ekim haftasına başladığınızda çalışma hayatınız, ofisteki ikili ilişkileriniz gündemde olabilir. Altınızda çalışanlarla hem stresli hem de sonunda güzel başarılar elde edebileceğiniz günlerden geçebilirsiniz. DEVAMI

TERAZİ

terazi

7-13 Ekim haftasına aşkla başlıyorsunuz. Sadece aşk değil, yanında şansınız da olacak. Olmaz dediğiniz gönül ilişkinizde bir anda güzellikler yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızdan da pozitif haberler alabilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

7-13 Ekim haftasına başladığınızda aile ve eviniz önceliğiniz olabilir. Sizin desteğinize ihtiyacı olan aile fertleriniz olabilir. Özellikle anneniz ve babanız sitemkar olabilirler. DEVAMI

YAY

yay

7-13 Ekim haftasına başladığınızda eğitim hayatınız, kardeşleriniz, akrabalarınız gündeme oturabilir. Eğitimle ilgili bir hayli çaba göstermeniz gerekebilir. İş hayatınızda ise iletişim kurmaktan yorulacağınız anlar bile olabilir. DEVAMI

OĞLAK

oglak

7-13 Ekim haftasına başladığınızda maddi konularınız, finansal işlemleriniz ön plana çıkabilir. Gelirinizdeki dengesizliklerden ötürü bir türlü uzun vadeli maddi kararlar alamıyor olabilirsiniz. DEVAMI

KOVA

kova

7-13 Ekim haftasına başladığınızda karşınızda hiçbir engel duramayacak. Hem şansınız hem enerjiniz yüksek olacak. Üstünüzdeki bitkinlik, isteksizlik tamamen ortadan kalkacak. Aşk hayatınızda da hareketlenmeler olabilir. DEVAMI

BALIK

balik

7-13 Ekim haftasına başladığınızda duygusal olarak karışık bir dönemden geçebilirsiniz. Geçmişteki konular istemeden karşınıza gelebilir. Siz uzak durmaya çalıştıkça tekrardan aynı şeylerin yaşanması enerjinizi düşürebilir. DEVAMI

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