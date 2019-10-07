7-13 Ekim haftalık burç yorumları

7-13 Ekim haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Haftanın başından itibaren odak noktanız daha çok partneriniz olacaktır. Sizi kısıtladığını zaman zaman düşünebilirsiniz. DEVAMI

7-13 Ekim haftasına başladığınızda ekonomik koşullarınıza vakit ayırabilirsiniz. Önünü alamadığınız borçlarınız için arayışlara veya harcamalarınızda kısmaya gidebilirsiniz. Kredi başvurularınıza geri dönüş olabilir. DEVAMI

7-13 Ekim haftasına başladığınızda pozitif enerjiniz, iyimserliğiniz her zamankinden fazla olacaktır. Seyahatlere gitmek için plan yapabilirsiniz. Akademik hayatınızda yorucu bir zamandan geçebilirsiniz. DEVAMI

7-13 Ekim haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Bulunduğunuz çevrede dilden dile konuşulabilirsiniz. Gerek kariyer başarınız gerekse çekiciliğinizle ilgi odağı olabilirsiniz. Aşk ta da şansınız açık olacaktır. DEVAMI

BAŞAK

7-13 Ekim haftasına başladığınızda çalışma hayatınız, ofisteki ikili ilişkileriniz gündemde olabilir. Altınızda çalışanlarla hem stresli hem de sonunda güzel başarılar elde edebileceğiniz günlerden geçebilirsiniz. DEVAMI

TERAZİ

7-13 Ekim haftasına aşkla başlıyorsunuz. Sadece aşk değil, yanında şansınız da olacak. Olmaz dediğiniz gönül ilişkinizde bir anda güzellikler yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızdan da pozitif haberler alabilirsiniz. DEVAMI

AKREP

7-13 Ekim haftasına başladığınızda aile ve eviniz önceliğiniz olabilir. Sizin desteğinize ihtiyacı olan aile fertleriniz olabilir. Özellikle anneniz ve babanız sitemkar olabilirler. DEVAMI

YAY

7-13 Ekim haftasına başladığınızda eğitim hayatınız, kardeşleriniz, akrabalarınız gündeme oturabilir. Eğitimle ilgili bir hayli çaba göstermeniz gerekebilir. İş hayatınızda ise iletişim kurmaktan yorulacağınız anlar bile olabilir. DEVAMI

OĞLAK

7-13 Ekim haftasına başladığınızda maddi konularınız, finansal işlemleriniz ön plana çıkabilir. Gelirinizdeki dengesizliklerden ötürü bir türlü uzun vadeli maddi kararlar alamıyor olabilirsiniz. DEVAMI