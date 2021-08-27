7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar

Kabil Havalimanı'ndaki saldırıları üstlenen IŞİD-K örgütü hakkında neler biliniyor? İstanbul'un taksi sorunu neden çözülemiyor? BBC Türkçe, Bundle okuyucuları için haftanın öne çıkan gelişmelerini derledi.

'En kanlı ve radikal cihatçı grup'

IŞİD-K olarak bilinen IŞİD'in Horasan kolu, Afganistan'da bugüne kadar ortaya çıkan en kanlı ve radikal cihatçı grup olarak biliniyor.

Taliban ve IŞİD-K, Ocak 2015'te birbirlerine karşı savaş ilan etti.

Taliban 1000 kişiden oluşan bir özel kuvvet oluşturarak bu örgütle mücadeleye başladı.

Haberin tamamı için tıklayın: Kabil Havalimanı saldırılarının şüphelisi IŞİD-K örgütü hakkında neler biliniyor?

Türk askerleri Afganistan'dan çekiliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerlerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını duyurdu.

BBC Türkçe'den Ece Göksedef, çekilme kararının nasıl alındığını inceledi.

Haberin tamamı için tıklayın: Türk askerlerinin Afganistan’dan tahliyesi kararı nasıl alındı?

Türkiye'deki Suriyelilere dair iddialar ve gerçekler

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, son yıllarda kamuoyunun en fazla tartıştığı konular arasında yer alıyor.

2011 yılından bu yana kamuoyunda, özellikle de sosyal medyada Suriyelilerle birçok farklı bilgi paylaşılıyor.

Peki Türkiye'de kaç Suriyeli yaşıyor, kaç kişiye vatandaşlık verildi ve Suriyeliler ne kadar yardım alıyor? BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici araştırdı.

Haberin tamamı için tıklayın: Türkiye'deki Suriyeliler hakkında güncel bilgiler neler?

HDP Grup Başkanvekili Oluç: Çok büyük kaybettireceğiz

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtlayan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP'ye yönelik kapatma davası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Saruhan Oluç, "Demokratik siyaset alanını terk etmeyeceğiz ve bize kapatma ve siyasi yasak yoluyla bir şey kaybettireceğini düşünen anlayışın karşısında tutumumuzu net olarak ortaya koyacağız ve çok büyük kaybettireceğiz" dedi.

Oluç, seçime grime engelini aşmak için formüllerinin hazır olduğunu söyledi.

Haberin tamamı için tıklayın: HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Seçime girme engelini aşacak formüllerimiz hazır

İstanbul'da taksi sorunu neden çözülemiyor**?**

İstanbul'un taksi sorunu son dönemde vatandaşın taksi bulamaması, taksicilerin fazla para istemesi ve müşteri seçmesi gibi sebeplerle gündeme geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 1000 yeni taksinin hizmete alınmasıyla ilgili projesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü Ağustos ayı toplantısında oy çokluğuyla 8'inci kez reddedildi.

BBC Türkçe'den Ege Tatlıcı İstanbul'un taksi sorununu halka, taksi şoförlerine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'e ve Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli'ye sordu.

Haberin tamamı için tıklayın: İstanbul'un çözülemeyen taksi sorunu

İklim değişikliği kaynaklı kıtlık

Birleşmiş Milletler, Madagaskar'da 4 yıldır yağmur yağmaması nedeniyle on binlerce kişinin şimdiden "feci" seviyelerde açlık çektiğini açıkladı. Örgüte göre Madagaskar, dünyada "iklim değişikliği kaynaklı kıtlık" görülen ilk ülke olmak üzere.

BM Gıda Programı'ndan Shelley Thakral, "Bu kıtlık koşullarının arkasındaki itici güç çatışma değil iklim" dedi ve ekledi:

"Bu daha önce görülmemiş bir şey. Bu insanlar iklim değişimine katkıda bulunacak bir şey yapmadı. Fosil yakıt tüketmiyorlar ama iklim değişiminin sonuçlarına katlanmak zorundalar" diye konuşuyor.

Haberin tamamı için tıklayın: BM'ye göre Madagaskar dünyada iklim krizinin kıtlığa neden olduğu ilk ülke olmak üzere

Yaşanabilir yeni gezegenler

Bilim insanları, güneş sisteminin dışında insan yaşamının mümkün olduğu birden fazla gezegen keşfettiklerini duyurdu. Yeni keşif, Dünya dışında yaşam arayışı için dönüm noktası olabilir.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacıların "Hycean" adını verdikleri gezegenler, okyanuslarla çevrili ve hidrojen zengini bir atmosfere sahip.

NASA'nın Kasım ayında uzaya fırlatması beklenen James Webb Uzay Teleskobu'nun da desteğiyle önümüzdeki iki ya da üç yılda bu gezegenlere dair ilk biyolojik göstergeler keşfedilebilir.

Haberin tamamı için tıklayın: Bilim insanları güneş sistemi dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfetti

