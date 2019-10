İSTANBUL (AA) - Filipinli yönetmen Brillante Mendoza, "Günün sonunda sadece ne tür bir kamera kullandığınız değil, ne tür bir hikaye anlattığınız önem kazanıyor." dedi.

"Ma' Rosa", "Thy Womb", "Kinatay" ve "Alpha: The Right to Kill" gibi filmleriyle tanınan Filipinli bağımsız film yönetmeni Mendoza, 7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Akademi Beyoğlu'nda sinema meraklılarıyla buluştu.

Murat Tırpan'ın yönettiği Masterclass etkinliği, Ma' Rosa filminin kamera arkası görüntüleri ve film ekibiyle yapılan röportajların yer aldığı videonun izlenmesiyle başladı.

Mendoza, konuşmasında kullandığı film yapım tekniklerini Türkiye'deki sinemaseverle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Prodüksiyon, post prodüksiyon ve dağıtım süreçlerini anlatan Mendoza, "Oyunculara senaryonun tamamını değil sadece bir kısmını veriyorum. Çünkü onların sadece senaryoya bağlı kalmalarını istemiyorum. Senaryo haricinde kendi rolleri hakkında araştırmalar yapıp, oynadıkları karakterlerin gerçek hayattaki karşılıklarıyla görüşerek onlardan bilgi almalarını istiyorum." diye konuştu.