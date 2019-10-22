7. Boğaziçi Film Festivali

Prodüksiyon, post prodüksiyon ve dağıtım süreçlerini anlatan Mendoza, "Oyunculara senaryonun tamamını değil sadece bir kısmını veriyorum. Çünkü onların sadece senaryoya bağlı kalmalarını istemiyorum. Senaryo haricinde kendi rolleri hakkında araştırmalar yapıp, oynadıkları karakterlerin gerçek hayattaki karşılıklarıyla görüşerek onlardan bilgi almalarını istiyorum." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Filipinli yönetmen Brillante Mendoza, "Günün sonunda sadece ne tür bir kamera kullandığınız değil, ne tür bir hikaye anlattığınız önem kazanıyor." dedi.

Film yapımında en önemli şeyin güven, arkadaşlık ve ekibin kendilerini bir aile gibi görmeleri olduğunu dile getiren Mendoza, "Yönetmen, sadece grubun lideri değil aynı zamanda ekibin bir parçası olmak zorunda." şeklinde konuştu.

- "Asıl amacımız hikayeyi anlatmak"

Oyuncuların prova yaptıktan sonra doğallıklarını kaybettiğini bu nedenle çekimleri provası yapmaya çalıştığını kaydeden Mendoza, şöyle devam etti:

"Bağımsız yönetmenlerin en büyük sıkıntısı bütçe. Büyük oyunculara para yatırmayıp o bütçeyi yapım için kullanıyorum. Çünkü bizim asıl amacımız hikayeyi anlatmak. Önemli olan oyuncuların değil hikayenin iyi olması. Uluslararası filmler yurt dışında da izlendiği için oyunculardan çok hikaye ön plana çıkar. Tutsak (Captive) filmi benim en büyük prodüksiyonum ancak bütçesi düşük, 1 milyon dolar ama buna rağmen daha fazla bütçe harcamışız gibi görünüyor."

Bestelenmiş müzikler yerine doğal sesleri kullanmayı tercih ettiğini ifade eden Mendoza, "İzleyiciyi hikaye ve karakter hakkında düşünmeye yöneltecek müzikler kullanmaya özen gösteriyorum. İzleyiciler, oyunculara ve hikayeye inanırsa sizinle bağlantı kurar ve izleyici olarak kalmaz filme dahil olur." değerlendirmesine bulundu.