7 Eylül günlük burç yorumları: Beklenmedik haberler alabiliriz! 7 Eylül'de burçları neler bekliyor?

7 Eylül Salı günü Ay Başak burcunda ilerliyor. Ancak bugün ayın balzamik fazının boğucu etkisinden çıkılacak. Bu nedenle enerjimiz artış gösterebilir. Baş ağrıları ve mide bulantıları normale dönecektir. Bu süreçte yeni kararlar alabilir, hedefler belirleyebilirsiniz. Bugün Başak burcunda Yeniay da gerçekleşecek. Venüs - Jüpiter arasındaki iyicil açı nedeniyle birtakım güzellikler yaşanabilir. Hiç beklenmedik, umulmayan haberler alabiliriz. Terazi burcunun hayatında gizli kalmış konular açığa çıkabilir, Kova burcu ise uzak akrabaların sağlığı ile ilgili haberler alabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde iş hayatınızla ilgili radikal bir karar alabilir, kendiniz için bir ilki gerçekleştirebilirsiniz. Sağlam ve kalıcı düzenler arayabilir, uzun zamanlardır süregelen yapıları kırmak ve yıkmak isteyebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler, sürpriz durumlar, şaşırtıcı teklifler ortaya çıkabilir. İlişkilerinizde bir süredir sessiz bir şekilde çalışan durumlar ve olaylar aniden açığa çıkabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Başak burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Gün içinde ev ve aile düzeninizde ani değişiklikler gündeme gelecektir. Ev alım-satım konularınızdaki bir kararsızlık ve bekleyiş birden bitebilir. Yurtdışında yaşama, yurtdışına taşınma gibi gündemlerinizi netleştirecek bir durum karşınıza gelebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde ilişkilerinizde açık konuşmalar yapabilirsiniz. Mantık duygularınızı kontrol altına alabilir. Detaycı düşünebilir bazen bir detaydan bütünü okumaya çalışabilirsiniz. Araçlarla ilgili ödemeleriniz olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde finansal planlarınızda yeni bir sayfa açılacak. Yüklü bir ödemenizi maddi anlamda zorlanmadan tamamlayabilir veya satın alımlar yapabilirsiniz. Birikimlerinizi akıllıca kullanmaya ve elinizdeki maddi değerleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaksınız.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde hayatınızda yeni bir sayfa açılabilir ve bir başlangıç yapabilirsiniz. Bir süredir araştırma yaptığınız, kafa yorduğunuz veya adım adım gittiğiniz işlerin artık resmi başlangıçları olabileceği gibi hasat zamanı da açılabilir. Emek verme ve verdiğiniz emeklerin karşılığını alma zamanı.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde gizli kalan konular açığa çıkacak ve aydınlanacak. Dost ve düşmanı görebileceğiniz bir dönem olabilir. Bazı insanların kendi hayatlarıyla ilgili önemli şeyler öğrenebilirsiniz. İlişkilere dair daha önce fark edemediğiniz noktaları, fark edemediğiniz hatalarınızı görebilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde yeni bir sosyal ortama dahil olabilirsiniz. Arkadaşlarınız aracalığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. İlişkilerinizde sürpriz durumlara açık olun.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde çocuklarınızın hayatı ve geleceğiyle ilgili de kararlar alabilir ve hayatlarını düzenleyebilirsiniz. Çocuğunuza nasıl daha faydalı olacağınızı veya çocuğunuza nasıl daha fazla şey katacağınızı düşünebilir, araştırabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ise akıl ve gerçekçilik duyguları bastırabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde sizi mutlu edecek şey netlik ve kesinlik olacak. Bu yüzden belirsiz durumlardan kurtulmanın yollarını arayabilirsiniz. Beklediğiniz haberlerle ilgili gelişmeler, resmi başvurular ve başvuruların sonuçları diğer gündem başlıkları olabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde taşınmaz mallarla ilgili alım-satım konularınız aniden ortaya çıkabilir veya belirsizlik aniden netleşebilir. Uzak akrabaların sağlığıyla ilgili haberler alabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Gün içinde duygularınızı ve düşüncelerinizi daha cesurca dile getirebilirsiniz. Karşınızdakilere bir teklif götürebilir veya kendi kararınızı alarak daha bireysel hareket edebilirsiniz. Uzak mesafelerdeki kişilerle bir araya gelebilir veya bazı kişilerle uzaklaşmaya gidebilirsiniz.



