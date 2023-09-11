HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 7 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

7 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

11.09.2023 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbet bırakıldı.

7 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis merkezli İzmir, İstanbul, Van, Ankara, Burdur ve Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'ye yönelik eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere 11 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbet bırakıldı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F-16 satışıyla ilgili ABD yönetiminden yeni açıklamaF-16 satışıyla ilgili ABD yönetiminden yeni açıklama
Libya'da sel felaketi! Ölü sayısı 2 bini geçtiLibya'da sel felaketi! Ölü sayısı 2 bini geçti
Koyun Dolly’i klonlayan bilim adamı hayatını kaybettiKoyun Dolly’i klonlayan bilim adamı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı operasyon

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.