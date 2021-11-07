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  4. 7 Kasım Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 7 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

7 Kasım Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 7 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

07.11.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından merakla takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sona eriyor. 7 Kasım Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu'nda çekiliş saatine az bir süre kala sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 7 Kasım 2021 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 7 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

7 Kasım Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 7 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sona ermek üzere. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 7 Kasım Pazar gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 7 Kasım Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

7 KASIM PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 7 Kasım Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.

Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve 5+1 kazanan 1 kişi 567.182,30 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 7,14,24,25,29,7 olup, joker 7 rakamı olmuştu.

Bugün 7 Kasım tarihli çekilişin şanslı numaraları ise saat 20:00'dan sonra belli olmuş olacak.

Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle yapılacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

7 Kasım Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.


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