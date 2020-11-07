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7 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 19:04 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise 2 bin 483 oldu. İşte 7 Kasım Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

7 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

7 Kasım 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.

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