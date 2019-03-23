7 kez Türkiye şampiyonu olan milli kick-boksçu muhtar adayı

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kick-boks sporunda sayısız madalya kazanıp 7 kez Türkiye kick-boks şampiyonu olan Metin Sezer (41), oturduğu mahallede muhtar adayı oldu. Sporcu kimliğiyle dikkat çeken Sezer'in adaylığı, Millet Mahallesi sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Lise yıllarından itibaren dövüş sanatlarına merak salan Metin Sezer, kick-boks eğitimi alarak spor hayatına başladı. Sezer, spor hayatında başarı basamaklarını hızla tırmandı. Kick-boks sporunda milli takıma kadar yükselen Sezer, 7 kez Türkiye şampiyonluğu ile bir kez Avrupa 2’nciliği elde etti. Sezer, milli takımla birlikte sayısız yurtiçi ve yurtdışı başarıya imza atarak birçok madalya kazandı.

ÖNCELİĞİ GENÇLER

Hem sporcu hem de antrenör olarak spor kariyerini sürdüren Sezer, yerel seçimlerde ikamet ettiği Millet Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Sporcu kimliğiyle mahalledeki gençlere öncelikli olarak spor ve sosyal aktivite alanları oluşturmayı hedefleyen Sezer’in adaylığı, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. 28 yıldır sporla uğraştığını belirten Sezer, “5 yıldır Millet Mahallesi'nde spor kulübü faaliyeti yürütmekteyim. Mahallemizin gençlerine, çocuklarına hizmet vermekteyiz. Ülkemize, vatanına, milletine, bayrağına saygılı gençler yetiştirmek tek gayemiz. Amatör ve profesyonel ligde yaklaşık 150 maça çıktım. Ülkemizi Avrupa’da, dünyada temsil ettim. Milli takımlar kick-boks antrenörlüğü yapmaktayım. Çalışmalarımız başarılı bir şekilde ilerliyor. Mahallemizin başarılı gençlerini tespit edip onları milli takıma alabilmek için belirli testlerden geçiriyoruz. Daha sonra onları antrenmanlara alıyoruz. Mahalle sakinleri gençliğe verdiğimiz önemi gördüğü için, mahallemize böyle genç, dinamik, vizyon sahibi muhtarın yakışacağı yönünde talepleri oldu. Ben de bu taleplerin karşısında mahallemize hizmet etmek için aday olmaya karar verdim ve yola çıktım” dedi.

MAHALLENİN ÇOCUKLARI MİLLİ TAKIMA

Millet Mahallesi'nin büyük bir mahalle olduğunu söyleyen Sezer şunları söyledi: “Yaklaşık 75 bin kişi nufüsu var. Mahallemizin çalışkan bir muhtara ihtiyacı var. Göreve gelirsek çok şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar bizim önceliğimiz. Sporcu kimliğimi göz önünde bulundurarak mahallemize hizmeti daha kolay getireceğimize inanıyoruz. Öncelikle spor yapma imkanı bulamayan insanlara ve ev hanımlarına ücretsiz spor yapma imkanı sunacağım. Mahallemizde boş zamanlarını sokaklarda ve parklarda geçiren çocukları spora yönlendirmek için çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Mahallemizdeki spor salonlarının sayısını çoğaltmak adına pojelerimiz var. Eğer muhtar olursam mahallemizdeki tespit ettiğim yetenekli çocukları milli takıma kazandırıp, vatana millete bağlı birer birey yapmak için çalışacağımın sözünü veriyorum.”

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