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  4. 7 kız gruplara ayrılıp ulu orta kavga etti! Pes dedirten görüntülerde heyecanlı sözler dikkat çekti: "Orası sende, burası bende"

7 kız gruplara ayrılıp ulu orta kavga etti! Pes dedirten görüntülerde heyecanlı sözler dikkat çekti: "Orası sende, burası bende"

09.11.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 2 gün önce büyük tepki toplayan kız kavgası görüntülerinin ardından kentte benzer görüntüler yeniden yaşandı. Yaşları 13 ile 15 arasında değişen 7 orta okullu kız, gruplara ayrılıp ulu orta kavga etti. Kızlar saç saça, tekme ve yumruklarla dalaşırken erkek öğrencilerin bazılarının heyecan dolu sözleri görüntülere eşlik etti.

7 kız gruplara ayrılıp ulu orta kavga etti! Pes dedirten görüntülerde heyecanlı sözler dikkat çekti: "Orası sende, burası bende"

Film sahnesini andırsa da gerçek olan üzücü görüntüler Antalya'da bir kez daha yaşandı. Orta okullu kız öğrencilerin birbirlerinin üstüne çıkıp yumrukladığı anlarda kavgayı ayırmak yerine kendine "kameramanlık" rolü biçen bir erkek "Hangisine yetişeceğim ben?" derken arkadaşına "Orası sende, burası bende" diyerek görev de verdi. Bir başka erkeğin ise "Karışmayın" diyerek kavganın ayrılmasını istemediği duyuldu. Ayrıntılar şöyle...

KAVGA İÇİN GRUPLARA AYRILDILAR!

Kepez ilçesinde Yeni Mahalle'deki bir parkta 7 kız öğrenci, ikili gruplar halinde saç saça, tekme, tokat kavga etti. Nedeni bilinmeyen kavgada yaşları 13 ile 15 arasında değişen ortaokul öğrencisi kızların birbirlerine vurma anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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BİR ORAYI ÇEKTİ, BİR BURAYI...

Bir erkek öğrencinin, kavga eden kızları ayırmak yerine kavgayı görüntülemek için arkadaşına, "Hangisine yetişeceğim? Orası sende, burası bende" diye bağırması, koşuşturma anı görüntülere yansıdı.

Aynı erkek öğrencinin kavga eden kızların yerdeki bisikletin üzerine düşmemesi için "Çek bisikleti çek" sözleri dikkati çekti.

"KARIŞMAYIN"

Kavga eden kızların uzun süre ayrılmaması ve bir kişinin, "Karışmayın" sözleri de kameraya yansıdı.

BENZER GÖRÜNTÜLER DAHA YENİ YAŞANMIŞTI

Antalya'da 7 Kasım günü Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde Vali Saim Çotur Ortaokulu'ndaki kızlar arasında çıkan saç saça kavga görüntüleri sosyal medyada yer almış ve büyük tepki çekmişti.

Kız öğrencilerin saç saça kavgası kamerada! 'Çek bana da at' Kız öğrencilerin saç saça kavgası kamerada! 'Çek bana da at'

(DHA)

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kavga öğrenci

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