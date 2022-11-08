HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ortaokul öğrencisi kızların saç saça kavgası kamerada! 'Çek bana da at'

Ortaokul öğrencisi kızların saç saça kavgası kamerada! 'Çek bana da at'

08.11.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ortaokul öğrencisi kızlar, okul çıkışı saç saça kavga etti. Kızların birbirlerine tekme ve yumruk attığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Bir erkek öğrencinin "Hilal dayak diyor", "Irmak, Irmak" diye bağırdığı, bir başkanın ise "Çek bana da at" dediği kayıtlara yansıdı.

Ortaokul öğrencisi kızların saç saça kavgası kamerada! 'Çek bana da at'

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki Vali Saim Çotur Ortaokulu’nda öğrenim gören iki kız öğrenci grubu arasında dün akşam saatlerinde okul çıkışında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

b929fb4fb666a6aaf5f8639ed9ad52df

Kızlar birbirlerinin saçlarını çekip, tekme ve yumruklarla vurdu. Yaşları 13 ile 15 arasında değişen öğrencileri ayırmak için sınıf arkadaşları büyük çaba harcadı.

d5b3924f54ca31ab4654022b5d376c94

Bazı erkek öğrenciler ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Bir erkek öğrencinin "Hilal dayak diyor", "Irmak, Irmak" diye bağırdığı, bir başkanın ise "Çek bana da at" dediği kayıtlara yansıdı.

ff5194ca4610ce54b71a73aa8f64e13d

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümcül pusu! Sırp çete liderini estetik de kurtaramadı Ölümcül pusu! Sırp çete liderini estetik de kurtaramadı
10 yılda hayatları değişti! İşte Uğur Acar ve Turan Çolak'ın son halleri...10 yılda hayatları değişti! İşte Uğur Acar ve Turan Çolak'ın son halleri...
Naci Görür gördüklerini anlatıp isyan etti: "Benim aklım ermiyor!"Naci Görür gördüklerini anlatıp isyan etti: "Benim aklım ermiyor!"
Anahtar Kelimeler:
antalya kavga öğrenci kız

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Herkesin gözü önünde vurdu, kimse oralı bile olmadı

Herkesin gözü önünde vurdu, kimse oralı bile olmadı

Son hali şaşırttı! Bakan bir daha baktı

Son hali şaşırttı! Bakan bir daha baktı

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

İlginizi Çekebilir

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.