7 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 7 Mart 2020 çekilişinde kazandıran numaralar 7, 10, 15, 23, 31 ve 35 olarak belirlendi.

7 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1303'üncü çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 319 bin 493 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 215 kişi 3 bin 909 lira 35'er kuruş, 4 bilen 10 bin 664 kişi 59 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 148 bin 646 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

MUĞLA'NIN MİLAS İLÇESİNE ÇIKTI

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Muğla'nın Milas ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(AA)

