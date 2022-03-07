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7 Mart Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

07.03.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündemle alakalı ve milyonlarca vatandaşı yakından ilgilen önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Toplantının 7 Mart Pazartesi günü yapılıp yapılmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar 7 Mart Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

7 Mart Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısının bugün yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son toplantıda, elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin netleştiği ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları aktarmıştı. Ekonomik konuların ele alındığı toplantının ardından bugün toplantı olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 7 Mart Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Soruların yanıtına haberimizde ulaşabilirsiniz.

7 Mart Kabine Toplantısı var mı?

7 MART KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Kabine Toplantısı, normal şartlarda 2 haftada bir yapılıyor. Gündemde sıcak bir konu olduğu takdirde peş peşe yapılabilen Kabine Toplantısı en son 28 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti. Bu bilgilere göre bir sonraki Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta 14 Mart'ta yapılması öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fakat konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

7 Mart Kabine Toplantısı var mı?

SON KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısında kamuoyuna duyurdukları elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de bugün netleştirdiklerini belirterek, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilowat saate aylık 240 kilowat saate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifadeyle mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilowat saate, aylık 900 kilowat saate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkarlarımızın da yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağlanan burslarda da ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250 lira, doktora öğrencileri 5 bin 500 ile 7 bin 500 arası, doktora sonrası araştırmalar ise 7 bin 500 ile 10 bin arasına kadar aylık burs alabileceklerdir. Mümkün olan en yüksek seviyeden yapmaya özen gösterdiğimiz bu iyileştirmelerin şimdiden öğrenci ve araştırmacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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