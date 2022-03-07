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7 Mart Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

07.03.2022 06:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Mart Pazartesi deprem listesi haftanın ilk gününde yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ağrı, Kars, Niğde, Antalya ve Balıkesir gibi bazı illerimizde sarsıntı meydana geldi. 7 Mart Pazartesi günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 7 Mart 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

7 Mart Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

7 Mart Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Ağrı, Kars, Niğde, Antalya ve Balıkesir gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 7 Mart Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internet üzerinde araştırmaya başlandı. 7 Mart Pazartesi günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

7 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

022.03.07 05:40:38 39.7682 43.5815 5.2 -.- 1.8 -.- BEZIRHANE-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2022.03.07 05:15:56 40.2750 43.2663 12.5 -.- 1.8 -.- GUNINDIYAYLASI-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2022.03.07 05:06:26 36.9520 27.7660 2.9 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.07 04:59:08 35.1712 26.9318 82.7 -.- 3.9 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.07 04:43:46 37.7700 35.0658 21.4 -.- 1.4 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2022.03.07 04:34:10 40.7883 29.0183 9.7 -.- 2.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.07 04:07:32 38.6772 43.1955 5.0 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2022.03.07 03:45:27 37.1653 30.5165 5.0 -.- 2.0 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.03.07 01:30:56 39.1583 28.2928 13.1 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.07 01:17:50 39.1267 28.2990 10.0 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.07 01:17:29 35.3490 23.6790 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi antalya Ağrı Balıkesir Kars
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