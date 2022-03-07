7 Mart Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

7 Mart Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Ağrı, Kars, Niğde, Antalya ve Balıkesir gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 7 Mart Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internet üzerinde araştırmaya başlandı. 7 Mart Pazartesi günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

7 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

022.03.07 05:40:38 39.7682 43.5815 5.2 -.- 1.8 -.- BEZIRHANE-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2022.03.07 05:15:56 40.2750 43.2663 12.5 -.- 1.8 -.- GUNINDIYAYLASI-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2022.03.07 05:06:26 36.9520 27.7660 2.9 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.07 04:59:08 35.1712 26.9318 82.7 -.- 3.9 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.07 04:43:46 37.7700 35.0658 21.4 -.- 1.4 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) İlksel

2022.03.07 04:34:10 40.7883 29.0183 9.7 -.- 2.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.03.07 04:07:32 38.6772 43.1955 5.0 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2022.03.07 03:45:27 37.1653 30.5165 5.0 -.- 2.0 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2022.03.07 01:30:56 39.1583 28.2928 13.1 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2022.03.07 01:17:50 39.1267 28.2990 10.0 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2022.03.07 01:17:29 35.3490 23.6790 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

