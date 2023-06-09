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7 milyoneri ekran yüzü yapıp insanları dolandırdılar! SAS Holding soruşturmasında yeni gelişme, ilk kez ortaya çıktı

09.06.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da SAS Holding ve bağlı şirketler aracılığı ile kurulan saadet zincirinde 13 bin 100 kişi dolandırılmış ve 143 milyon TL'lik vurgun yapılmıştı. 28 kişinin tutuklandığı soruşturmada yatırımcılara ait 143 milyon TL'nin valizlerle nasıl kaçırıldığının görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Polis şimdi her yerde paraları araca yükleyip ortadan kaybolan Sema Koçhan'ın peşinde.

7 milyoneri ekran yüzü yapıp insanları dolandırdılar! SAS Holding soruşturmasında yeni gelişme, ilk kez ortaya çıktı

13 bin 100 kişinin dolandırıldığı SAS Holding skandalında yeni gelişmeler var. İddiaya göre şirket, daha önce garson, market çalışanı ya da işçi olan 7 milyoneri şirketin ekran yüzü yaptı ve vitrine koyduğu bu kişilerin sosyal medya hesaplarından lüks arabalarla, lüks otellerdeki yaşamlarıyla ilgili görüntüler paylaştı. Bu şekilde binlerce insanı tuzağa düşürdüler.

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ULTRA LÜKS HAYATI ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLDİ

Mütevazi hayatlar yaşarken milyoner olan 7 yatırımcının fotoğraflarıyla holdingin reklamı yapıldı. Eski market çalışanının ultra lüks yaşantısı yatırımcı adaylarına örnek olarak gösterildi. Şirket patronu Süleyman Aydın da balya balya para ve lüks araçlarla göz boyadı.

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PARALARI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

13 bin 100 kişi kar vaadiyle tuzağa düşürüldü. Sahte cennetin iç yüzü iki dramatik olayla çıktı. Karı-kocanın ölümünün ardından bir panik havası oluştu. İddiaya göre yatırımcılar paralarını almak istedi, o esnada Sibel Koçhan'ın kız kardeşi Sema Koçhan da 143 milyon TL para ile kayıplara karıştı. Mali şübe ekipleri o paraların valizlerle kaçırıldığı ana ait görüntülere ulaştı.

PARALAR ARAÇLARA KONULDU

Süleyman Aydın'ın intiharı, Sibel Koçhan'ın gaspçılar tarafından öldürülmesinin ardından paralar rezidansa getirildi. İki araç siteye girdi, 143 milyon TL valizlere kolilerle çantalara konuldu. Paralar parça parça taşınıp bu iki araca konuldu ve Sema Koçhan'a teslim edildi.

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6'SI TUTUKLANDI

Show Haber'in haberine göre şirkete yönelik son operasyonda ekran yüzlerinden 6'sı tutuklandı. Polis Sema Koçhan'ın peşinde.

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