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  4. 7 Ocak On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Ocak 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

7 Ocak On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Ocak 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

07.01.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 7 Ocak Cuma günü haftanın son On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 7 Ocak On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 7 Ocak 2022 Cuma On Numara çekilişi sonuçları...

7 Ocak On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Ocak 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın son On Numara çekilişi 7 Ocak Cuma günü bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 7 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

7 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 7 Ocak On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmış ve 10 bilen olmazken 9 bilen 51 kişi 3.303,25 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 3,12,16,22,27,30,32,36,38,41,43,44,45,48,53,55,57,67,72,73,75,79 olarak belirlenmişti.

Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

7 Ocak On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

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Milli Piyango

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