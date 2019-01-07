7 parti HDP ile yerel seçime katılma kararı aldı

Yerel seçimleri “hem iktidara karşı bir araya gelmenin fırsatı hem de halkın birlik arayışının önemli bir ön adımı” olarak değerlendiren siyasi partiler ittifak yapma kararı aldı. İttifakın deklare edileceği toplantıya Kürt siyasi, düşün, sanat ve edebiyat dünyasından isimler ile kurum temsilcileri davet edildi.

Konuya ilişkin yarın HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin de katılımıyla Diyarbakır’da bir basın toplantısı ile ortak deklarasyon açıklanacak.

GazeteDuvar'da yer alan habere göre; Ortak deklarasyon açıklayacak parti ve hareketler şöyle: Azadî Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) ve Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T).

