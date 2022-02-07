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7 Şubat Pazartesi hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? Ayedaş - Bedaş 7 Şubat 2022 Pazartesi elektrik kesintisi listesi İstanbul!

07.02.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Şubat Pazartesi günü için hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Açıklamada megakent İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintilerine yer verildi. Peki 7 Şubat Pazartesi hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? İşte Ayedaş - Bedaş 7 Şubat 2022 Pazartesi elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

7 Şubat Pazartesi hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? Ayedaş - Bedaş 7 Şubat 2022 Pazartesi elektrik kesintisi listesi İstanbul!

7 Şubat Pazartesi İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Yapacakları planların sekteye uğramamasını isteyen vatandaşlar, Anadolu yakası ve Avrupa yakasında gün içinde gerçekleşecek elektirik kesintilerini merak ediyor. Bu kapsamda 7 Şubat Pazartesi hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? Arıza ve bakım çalışmaları dolayısıyla yaşanacak elektrik kesintileri ile ilgili bilgiye ve Ayedaş - Bedaş 7 Şubat 2022 Paartesi elektrik kesintisi listesine haberimizde yer verdik.

7 ŞUBAT PAZARTESİ HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR
NO: 11001620

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SARI ZEYBEK, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 07/02/2022 09:30:00 - 07/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11078316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1417., 1418., 1419., 1442., 1448., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., 1456., 1459., 1460., 1461., 1462., 1464., İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/02/2022 00:00:00 - 07/02/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11064317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 07/02/2022 03:00:00 - 07/02/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10838316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., 704., BAĞCILAR sk/ İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 07/02/2022 09:00:00 - 07/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942373

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 677., 678., 680., 682., 729., 734., ESENLER, GÜNGÖREN sk/ ÇINAR mah İSTANBUL sk bölgelerinde 07/02/2022 09:00:00 - 07/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942412

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2632. sk bölgelerinde 07/02/2022 14:00:00 - 07/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

7 ŞUBAT AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

7 ŞUBAT BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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