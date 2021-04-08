HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 7 yaşındaki İkranur'u çuvala koyup dere yatağına atmışlardı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı, istenen ceza belli oldu

7 yaşındaki İkranur'u çuvala koyup dere yatağına atmışlardı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı, istenen ceza belli oldu

08.04.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedi bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili tutuklanan amcası S.T (14) ile halası A.Ç (26) hakkında iddianame hazırlandı. Amca için "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 12 ila 15 yıl, hala için de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis istendi. Halanın telefon incelemesinde İkranur ölü bulunmadan önce 'İkranur'umun ölüm yıl dönümü' şeklinde iki kayıt oluşturulduğu belirtildi.

7 yaşındaki İkranur'u çuvala koyup dere yatağına atmışlardı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı, istenen ceza belli oldu

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyü Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin, iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi’nde ölü bulundu.

HALA VE AMCA TUTUKLANDI

Sır perdesinin aralanması için jandarma ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında küçük kızın dedesi, amcası ve 3 halasının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken hala Ayşe Tirsi ve amca S.T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İkranur'a yaramazlık yaptığı için tokat attığını ve ağlaması üzerine ağzını kapatarak nefessiz kalması sonucu öldürdüğünü söyleyen S.T., 'Kasten öldürme', cesedi birlikte dereye attıkları halası Ayşe Tirsi ise 'Suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme' suçlarından tutuklandı.

Screenshot_35

İDDİANAME HAZIRLANDI

İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede amcası S.T. için ‘Çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 15 yıl, hala Ayşe Tirsi için ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5 yıla kadar hapis istendi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'ÇUVALA KOYUP DEREYE ATMIŞLAR'

İddianamede amca S.T'nin, kardeşi Ayşe Tirsi ile İkranur’u çuvala koyarak dere yatağında sığ bir yere bıraktıkları belirtildi. İddianame de şu bilgilere yer verildi:

“S.T.'nin, oyun oynarken tartıştıkları sırada eliyle sırtına vurarak yere düşürdüğü, İkranur'un yere düşmesi üzerine ağlamaya başlaması ile amca, ailenin kendisine kızacağı endişesiyle İkranur 'un susması için ağız ve burnunu eliyle kapatıp çırpınıp hareketsiz kalana kadar nefessiz bırakarak ölümüne sebebiyet verdiği, bu anlatımlar sonucu nefessiz bırakarak ölüme sebep olması şeklindeki eyleminin çocuğa karşı nitelikli kasten adam öldürme suçunu oluşturduğu ve atılı suçu işlediği anlaşılmıştır. Tüm dosya kapsamı, şüpheli savunmaları, yer gösterme ve bu sıradaki beyanları, cep telefonunun takvimine eklediği not birlikte değerlendirildiğinde, olay günü şüphelinin kardeşinin şüpheliyi çağırması üzerine 'Osman'ın harman yeri' diye tabir edilen yere gittiklerinde İkranur 'un yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördüğü, halanın, hayat belirtisi olup olmadığını anlamak için baktığında bir belirti olmadığını anladığı, bunun üzerine İkranur 'un öldüğünü anlayınca şüphelinin kardeşi ile birlikte cansız vaziyetteki İkranur 'u çuvalla taşıyarak dere yatağına götürüp bıraktıkları, şüphelinin bu eyleminin suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu ve atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

HALA TELEFONUNDA ''İKRANUR''UMUN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ'' ŞEKLİNDE İKİ KAYIT OLUŞTURMUŞ

İkra Nur'un halası A.Ç. için hazırlanan iddianamede ise halanın telefon incelemesinde henüz İkra Nur 30 Haziran 2020'de ölü olarak bulunmadan önce telefon takvimine 27 Haziran 2020 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde "İkra Nur'umun ölüm yıl dönümü" şeklinde iki kayıt oluşturulduğunun tespit edildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Giresun'un Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkisinde derede bulunmuştu.

Screenshot_34

Screenshot_36

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Vicdansız sürücü göz göre göre ezip geçti, arkasına bile bakmadıVicdansız sürücü göz göre göre ezip geçti, arkasına bile bakmadı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Giresun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.