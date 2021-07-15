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7 yaşındaki kızının gözleri önünde eşini ve kayınbabasını öldürmüştü! Korkunç olayla ilgili yeni gelişme

15.07.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Erzin ilçesinde 7 yaşındaki kızının yanında eşini ve kayınbabasını pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalanıp adliyeye sevk edildi.

7 yaşındaki kızının gözleri önünde eşini ve kayınbabasını öldürmüştü! Korkunç olayla ilgili yeni gelişme

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşini terk edip Kahramanmaraş’tan baba ocağı Hatay’ın Erzin ilçesine gelen Ebru Kara, 7 yaşındaki kızı A.N.K. ile birlikte kiraladığı evde oturmaya başladı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Cabbar Kara (35), telefonla ulaştığı eşine yeniden bir araya gelmek istediğini belirtti, ancak olumsuz yanıt aldı. Cabbar Kara, kendisine boşanma davası açan eşinin yaşadığı yeri tespit edince, birkaç kez ilçeye gelip, kapısına dayandı. Ebru Kara ise polise şikayette bulunup, Cabbar Kara için uzaklaştırma kararı aldırdı.

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BABA VE KIZI KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

9 Temmuz günü Kahramanmaraş'tan Erzin'e gelen Cabbar Kara, eşinden eve dönmesini istedi. Bu sırada evde bulunan kayınpederi Ali Dik ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cabbar Kara, yanında getirdiği pompalı tüfekle ile kayınpederi Ali Dik ve eşi Ebru’yu vurdu. Baba ve kızı kanlar içinde yere yığılırken Cabbar Kara yoldan geçen bir minibüsü durdurup, silah zoruyla Erhan Akar'ı indirerek aracı gasp ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

KIZI OLAY YERİNDE, BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri evin bahçesinde yerde yatan Ebru Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ali Dik ise ilk müdahale sonrası Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kayınpeder Ali Dik ise hastanede hayatını kaybetti.

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Gasp ettiği minibüsle olay yerinden kaçan katil zanlısı Cabbar Kara’yı yakalama çalışması başlatan Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kara’nın kaçtığı minibüsü Osmaniye merkezde terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan pompalı silahta ele geçirilmişti. Katil zanlısının bulunmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın gidebileceği 70 adres ile saklanabileceği muhtemel mahallerde aramalar yaptı.

YAKALANDI

Dün gece yapılan fiziki takibin ardından Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Ayşehocalı köyünde saklandığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında saklandığı eve katil zanlısı Cabbar Kara yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA


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