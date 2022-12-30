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  4. 7 yaşındaki Melis'in sır ölümü! Boğaz ağrısıyla hastaneye götürüldü... Ailesi kahroldu

7 yaşındaki Melis'in sır ölümü! Boğaz ağrısıyla hastaneye götürüldü... Ailesi kahroldu

30.12.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 yaşındaki Melis Kıymet, öğretmen olan babası Çağlar Kıymet tarafından boğazı ağrıdığı gerekçesiyle çocuk servisinin bulunduğu semt polikliniğine götürüldü. Melis, başlanan tedavisinin ardından fenalaşarak aynı poliklinikte hayatını kaybetti. Olayla ilgili Amasya Valiliği adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

7 yaşındaki Melis'in sır ölümü! Boğaz ağrısıyla hastaneye götürüldü... Ailesi kahroldu

Edinilen bilgiye göre, boğaz ağrısı şikayeti dolayısıyla öğretmen olan babası Çağlar Kıymet tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği’ne götürülen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Melis Kıymet, burada uygulanan tedavinin ardından rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının durumunun ağırlaştığını görev yaptığı okulda öğrenen anne Nuran Zehra Kıymet, hemen hastaneye koştu. Çocuklarının ölüm haberi, genç anne ve babayı sarstı.

ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI

Çocuğun cenazesi otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Acılı anne ve baba morgun önünde gözyaşı döktü. Biricik kızına yeni yıl hediyesi olarak akıllı saat alan acılı annenin "Beni yavrumun yanına alın” diye seslenmesi yürekleri dağladı.

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ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Amasya Valiliği olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık 2022 günü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği’nde yaşanan bir olayda 7 yaşındaki çocuğumuzun yapılan tıbbi müdahale sonrası hayatını kaybettiği iddia edilmiştir. Yaşanan şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, konunun araştırılması için Valiliğimizin talimatıyla idari soruşturma da başlatılmıştır. Vefat eden çocuğumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." (İHA)

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